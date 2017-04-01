Tork Konvertör

Düz vitesli araçlarda yani teknik dil ile manuel araçlarda vites değişimi esnasında debriyaj kavraması yapılarak motor boşa alınır. Bu şekilde dişliler motordan çektirilerek diğer vites için yükseltme veya alçaltma işlemi yapılır. Otomatik şanzımanlı araçlarda ise vites atma işleri otomatik olarak gerçekleşir. Bunun için motor ile bağı kesip, boşa çıkarmak için, debriyaj görevini görecek bir aksana ihtiyaç vardır. Bunun için ise otomatik vitesli araçlarda bu kavramayı gerçekleştirmek için tork konvertörü bulunur.

TORK KONVERTÖRÜ’NÜN KATKILARI

Tork konvertörü sürücü için büyük kolaylık sağlayan bir aksandır. Çünkü düz vitesli araçlarda eğimin fazla olduğu yerde kalkış yaparken debriyaj kavramasının iyi yapılması gerekmektedir. Yoksa araç istop edecektir. Bu kavrama işleminin otomatik olarak yapılmasını tork konvertörü sağlar. Bu sayede her türlü kalkış veya hızlanma durumunda tork konvertörü büyük kolaylık sağlayan otomatik vitesli araçların en önemli aksanlarından birisidir. Turan Torna bu konu da öncü torna, tamircilerindendir. Hatta en iyisidir. Böylesine önemli bir aksanın arıza veya bakım işlerinin gerçekleştirme konusunda doğru tercihtir. Peki bu aksan nasıl çalışır ve nelerden oluşur?

TORQUE CONVERTER NASIL ÇALIŞIR

Tork konvertörleri türbin, stator, pompa ve şanzıman sıvısında oluşan çok parçalı yapıdır. Şekil itibari ile de iki adet dairesel kapak – pervaneyi andırtan- ve orta kısmında ise stator adı verilen küçük bir pervane bulundurur. Hareket halinde olan araçta kapaklar arasındaki bulunan şanzıman sıvısı, şanzıman dişlilerine çarpar. Bu sayede oluşan tork kuvveti şanzıman dişlilerine iletilmiş olur. Bu yüzden dolayı da araç çalıştığı sürece belli bir torka sahiptir ve tork konvertörü çalışmaktadır. Bu sebep ile araç eğer duracak ise frene dokunmak zorunluluğu vardır. Yoksa araç ilerlemeye devam edecektir. Ve sonuç olarak da aracın istop etme ihtimali vardır. Yani viteste olan araç duruyorken gazdan ayağınızı çeker iseniz araç devam eder. Bu da tork konvertörü gücünün hala iletilmesinden kaynaklanır. Bu durumu engellemek için aracı boşa yani “N” konumuna getirilmesi gerekir. Bu sayede pompa ve türbinler tamamen boşta dönmeye devam eder, şanzımana herhangi bir güç iletimi söz konusu olmaz. Fakat yine de tork konvertörü çalışmaya devam eder. Bu şekilde dur kalk işlemi gerçekleşirken tork konvertörü çalıştığı için yakıt harcaması devam eder. Yani fazla yakıt yakmanıza sebep olur. İstanbul gibi bir yerde dur- kalk işlemi oldukça fazla olduğu için yakıt masrafı artar fakat bunun minimuma indirmek için tork konvertörü bakımı yapılması daha iyi olacaktır. Bu sayede performans düzenlemeleri yapılmış olacak ve ekonomik açıdan, cebinizden çıkacak fazla harcamaları engellenmiş olacaktır. İstanbul’un en iyisi olan Turan Torna her daim tecrübeli elemanları ve teknik bilgi yönünden dolgun personeli ile hizmetinizdedir.

DOĞRU TESPİTLERİN ÖNEMİ

Araç sabit hız ile ilerlerken türbin ve pompanın dönüş hızları neredeyse eşittir. Bu durumda statora ihtiyaç azalır. Zaten şanzıman sıvısı stator kanatlarına zıt yönde çarptığı için serbest şekilde döner. Bu üç eleman yani türbin, pompa, stator, aynı hızda hareketlerini mekanizmada bulunan sensor algılar ve kilit mekanizması çalışarak herhangi bir güç kaybı yaşanmadan motora iletilir. Bu sayede yakıt tasarrufu sağlanır. Bunlardan yola çıkarak herhangi bir sensor arızasında size ek masraflar getirmeye başlar. Tamiri yapılması gerekmektedir. Turan Torna uzman kadrosu ile kaliteli hizmet vermektedir. Her tornacı tork konvertörü tamiri yapamaz. Düz vitesli araçlardan daha karmaşık bir yapı söz konusudur. Teknik bilgiye sahip yerde yapılması gerekmektedir. Turan Torna işte o doğru yerdir, teknik bilgisi tam olan Turan Torna elemanları yapılması gerekenleri en iyi şekilde tespit eder ve gerçekleştirir.