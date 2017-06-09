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Demet Bölükbaş
Demet Bölükbaş

Tofaş Yedek Parçaları için En Uygun Fiyatlı Alışveriş Sitesi

12 Milyon civarı trafiğe kayıtlı araç sayısının bulunduğu ülkemizde, buna tamamen doğal ve paralel olarak yedek parça sektörü de günümüzün en fazla ihtiyaç duyulan sektörleri arasında yerini almıştır.

Tofaş Yedek Parçaları için En Uygun Fiyatlı Alışveriş Sitesi

12 Milyon civarı trafiğe kayıtlı araç sayısının bulunduğu ülkemizde, buna tamamen doğal ve paralel olarak yedek parça sektörü de günümüzün en fazla ihtiyaç duyulan sektörleri arasında yerini almıştır.

09 Haziran 2017 Cuma 16:42
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Tofaş Yedek Parçaları için En Uygun Fiyatlı Alışveriş Sitesi

Sektörde 1990 yılından beri var olan, sektörün en eski ve en fazla oto yedek parça satışı yapan firmalarından olan günümüzde de mağazalarının yanı sıra en kaliteli ve uygun fiyatlı online oto yedek parça alışveriş sitesini açarak, yedek parça sektöründeki ihtiyacı karşılamaya yönelik girişimlerde bulunmaktadır. Fiat, Renault, Dacia, Citroen, Peugeot, Tofaş Yedek Parça markalarında çok geniş bir ürün yelpazesi ile online mecraya açılan Taşdemirler Oto Yedek Parça, bu markalarda en uygun fiyatlı yedek parça temini için tüm Türkiye'ye hizmet vermektedir.

Aracını çok iyi bilen ustasından, araçtan hiç anlamayan kişisine kadar her türlü kesimin severek alışveriş yaptığı, mobil uyumlu, güvenli ve şık tasarımlı websitesi ile yedek parça alışverişlerini keyifli hale getiren Taşdemirler Oto Yedek Parça websitesinde Tofaş parçaları ürünlerini en uygun fiyatları ile bulabilir, SSL güvenlik sertifikalı güvenilir site üzerindeki destek ekibine chat yolu ile sormak istediğiniz her konuyu sorabilirsiniz. Sadece yedek parça sormanız da gerekmez, aracınız ile ilgili her türlü teknik bilgi konusunda destek ekibi size yardımcı olmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaktır.

Tofaş Parça kategorisinde ürün çeşitliliği ve özellikle uygun fiyatları ile ürün tedariğini daha hızlı bir şekilde tarafınıza müşteri hizmetleri yetkilimiz sağlamaktadır. Şasi numarasından aracınıza %100 uyumlu yedek parça teşhis edilmekte ve tüm bu işlemlerin hepsini ücretsiz bir şekilde gerçekleştirirken, siparişlerinizde ayrıca ödeme yöntemi olarak anlaşmalı olduğumuz kargo şirketleriyle kapıda ödeme gönderim gerçekleştirebiliyoruz. Tamamen müşterilerimizin tercih ettiği yöntemlerde güvenilir hızlı ve en ucuz Fiat yedek parça fiyatı Taşdemirler Oto yedek parça üzerinden temin etmeniz için birçok sebep bulunmaktadır.

Alışveriş yaparken herhangi bir sorunla mı karşılaştınız ? Veya aklınıza takılan sorular mı var ? Sürekli online destek hattı size anında yardımcı olacaktır. 03122781171 sabit numaradan, 0530 568 42 16 whatsapp hattından, destek@tasdemirler.com mail adresinden veya sitenin sağ alt köşesindeki canlı destek bölümümüzden destek yetkililerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

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