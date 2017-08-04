Tırnaklarınıza Özgü Set Maxi Nail

Tırnak uzatıcı ürün 1 ayda 4 kata kadar hızlı uzatan tırnaklara sahip olmanızı sağlayacak etkiye sahiptir. İçeriğinde bulunan bitkisel ürünler sayesinde tırnağınızın tamamen doğal şekilde uzamasına yardımcı olmaktadır. Tırnağınızın ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlayarak bu şekilde kökten beslenmesini sağlamaktadır.

3’lü set halinde sunulan ürün uzama, sertleşme ve aynı zamanda beyazlatma etkisi elde etmenizi sağlamaktadır. Kolay kullanımı sayesinde maxi nail isteyen herkesin daha güzel ve hızlı uzayan tırnaklara sahip olmak için tercih edebileceği ürün seçenekleri arasında yer almaktadır. Üç farklı ürün aynı seti içerisinde sunularak bu sayede tırnaklarınızın daha hızlı ve sağlıklı şekilde uzamasına yardımcı olmaktadır.

Tırnak Seti İçerisinde Bulunan Ürünler

3 ayrı ürün aynı set içerisinde satışa sunulmaktadır. Her bir ürünün etkisi farklı olduğundan maxinail set satın almak isteyenler bu sayede üç etkiyi bir arada elde edebilirler. Tırnaklarınızın daha bakımlı olmasını istediğiniz her durumda rahatlıkla kullanabileceğiniz bitkisel ürün seçenekleri arasında yer aldığından vereceğiniz siparişler ile ürüne kolayca sahip olabilir ve bir şekilde istediğiniz etkiyi elde edebilirsiniz.

Tırnak Uzatıcı Ürün; İçerisinde bulunan kalsiyum sayesinde tırnaklarınızın hızla uzamasına yardımcı olmaktadır.

İçerisinde bulunan kalsiyum sayesinde tırnaklarınızın hızla uzamasına yardımcı olmaktadır. Tırnak Sertleştirici Ürün; İçeriğinde bulunan elmas tozu ve özel reçine sayesinde tırnaklarınızın daha sert bir yapıya sahip olduğunu ve darbelere karşı dayanıklı hale gelmesini sağlamaktadır.

İçeriğinde bulunan elmas tozu ve özel reçine sayesinde tırnaklarınızın daha sert bir yapıya sahip olduğunu ve darbelere karşı dayanıklı hale gelmesini sağlamaktadır. Tırnak Beyazlatıcı; İçeriği sayesinde tırnaklarda oluşan renk pigmentlerindeki sorunları çözerek tırnaklarınızı beyazlamasını sağlamaktadır. Bu maxi nail kaç lira diye merak ederseniz 69 liradan piyasada satışta bulunmaktadır.

Maxi Nail Nasıl Kullanılır?

Set içerisinde bulunan üç ayrı ürünü sırasıyla kullanmanız gerekir. Özellikle önerilen şekilde kullanılması istenilen etkinin kısa sürede elde edilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle maxi nail tırnak setinin her bir ürününü aynı anda sırası ile kullanmanız gerekir.

İlk aşamada mavi renkte olan tırnaklarınızın uzamasına yardımcı olacak tırnak uzatıcı kullanmanız gerekir. Ürünü tırnaklarınızın yanı sıra tırnak etlerinizi uygulayarak bir şekilde tırnak etlerinizin beslenmesini sağlamanız gerekir. İkinci aşamada pembe renkte olan sert değiştirici ürünü kullanmanız gerekir. Sertleştirici etkisi sayesinde sağlıksız ve çabuk kırılan tırnakların daha sağlıklı ve dayanıklı hale gelmesini sağlayarak bu şekilde uzamasına yardımcı olmaktadır. Son aşamada ise beyaz renkte olan ürünü kullanmanız gerekir. Beyazlatıcı etkisi sayesinde özellikle oje veya vitaminsizlik nedeniyle oluşan sararmalara karşın tırnaklarınızı daha beyaz hale gelmesini sağlamaktadır. Daha detaylı bilgi ve avantajlı kampanyalar için http://maxinailtirnakseti.com/ adresine gidebilirsiniz.

Maxi Nail Tırnak Seti Güvenli Alışveriş

Online satın alma seçeneğini kullanmak isteyenler bu konuda güvenli alışveriş imkanı elde ederek ürünü istedikleri her an verecekleri sipariş ile satın alabilirler. Üç farklı ürünün bir arada yer aldığı maxi nail tırnak seti beyazlatma, sertleştirme ve aynı zamansa hızlı tırnak uzatma etkisi ile daha sağlıklı tırnaklara sahip olmanıza yardımcı olmaktadır.