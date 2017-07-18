Tez Yazdırma ve Tez Danışmanlık Hizmeti

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Her alanda uzman kişilerin ortaklığı ile oluşturulmuş hocalar tarafından, tez yazım standartlarına uygun, istediğiniz konuya göre profesyonel olarak hazırlanmış bir teze sahip olmanız için hizmetinizde olan firma, seçtiğiniz konuda uzman araştırma görevlisi ya da akademisyen ile danışman olarak da hizmetinizdedir.

Verdiğiniz paranın karşılığını sonuna kadar alabilmek, yılların bilgi birikimi ve tecrübesinden yararlanabilmek, problemsiz bir tez süreci yaşamak, en doğru ve en güvenilir hizmet için sizleri omegatez ile tanışmaya bekliyoruz.

Omegatez ile tez yazdırma hizmeti için web sitemizi ziyaret etmeniz ve talep formunu doldurmanız yeterlidir. Formunuz uzmanlar tarafından değerlendirilerek size en kısa sürede dönüş yapılacaktır.

Tezler okuduğunuz alana ve üniversiteye göre değişiklikler gösterir. Yazım formatları değişiklik gösterdiğinden tez hazırlama aşamasında belli aşamalarda raporlama yapılarak onayınıza sunulmaktadır. Tüm tez aşamalarında sizinle birlikte olmaz doğru ve sorunsuz tez açısından önemlidir.

Dilerseniz sizin hazırlayacağınız tezler ile ilgili olarak tez danışmanlık hizmetinden de faydalanabilirsiniz. Sormak istediğiniz ya da öğrenmek istediğiniz her konuda sizinle birlikte olan akademisyenlerimiz ile en iyi tezi birlikte oluşturabilirsiniz.

Omegatezi diğer firmalardan ayıran %100 müşteri memnuniyeti ve tecrübesidir. En güncel yöntemler, en yeni teknik araştırmalar ile en iyi teze sahip olmanız sağlanmaktadır. Tez fiyatlandırması siz talep formunu doldurup firma tarafından onaylandıktan ve gerekli planlama yapıldıktan sonra yapılmaktadır. Kaparo olarak belirlenen tutarı ödeminizle birlikte tez yazım aşamasına geçilmektedir. Size boş vaatler vermemek ve sizin taleplerinize en uygun hizmeti sağlamak amacıyla formda belirttiğiniz konular projeyi takip edecek akademisyen tarafından değerlendirilmektedir. Yazım aşamasında bir problemin ortaya çıkmaması, emek, zaman ve maddi kayba uğramamanız için en iyi planlama şekli hazırlanmakta, ödeme planları sizin bütçenize göre ayarlanmaktadır.