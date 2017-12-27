Testis Protezi Ve Tek Testis konusu ile ilgili olarak bazen birtakım ciddi rahatsızlıklar dolayısıyla testislerin alınması söz konusu olabilir. Genellikle tek testisin alınmasıyla gerçekleşen bu uygulama ile kişi hastalığından tamamen kurtularak yaşamına devam eder. Ancak tek testis ile yaşama devam etmek, bazen psikolojik açıdan rahatsız edici olabilir. Bu durumlarda kullanılan testis protezi kişinin psikolojik açıdan kendisini iyi hissetmesini ve testisin alındığı bölgede görsel açıdan herhangi bir farklılık olmamasını sağlar.

Testislerin Alınmasını Gerektiren Durumlar Nelerdir?

Testislerin alınmasını gerektiren en ciddi durum, kanser hastalığıdır. Testisin alınmasıyla birlikte kanserli olan bölge, tamamen temizlenmiş olur. Bu tür tedavilerde az rastlanan bir durum olsa da hastanın yaşamına devam edebilmesi ve hastalığı yenebilmesi için bazen iki testis de alınabilir. Fakat genelde tek testis alınmasıyla operasyonlar gerçekleştirilir. Ayrıca bazı durumlarda kişi, doğuştan tek testise sahip olarak dünyaya gelebilmektedir. Bu durumu yaşayan veya operasyon geçiren erkeklerin psikolojik açıdan kendilerini kötü hissetmeleri ve sanki cinsel hayatlarının bundan sonra olmayacağını, çocuk sahibi olamayacaklarını düşünmeleri son derece olağandır. Ancak bu endişeler tamamen yersizdir.

Tek Testis ile Çocuk Sahibi Olunabilir mi?

Erkekler, geçirmek zorunda oldukları bir operasyonla tek testis ile yaşamlarına devam ederlerken bunu ciddi bir sorun haline getirerek, bunu hayatlarının kabusu olarak kabul edebilirler. Fakat hemen belirtmek gerekir ki, tek testis ile cinsel hayata rahatlıkla devam edilebilir ve hatta çocuk sahibi olunabilir. Bugün tek testis ile yaşamına devam ederek çocuk sahibi olan erkeklerin sayısı oldukça fazladır. Ayrıca bu durumun hormonlara herhangi bir olumsuz etkisi olmamaktadır. Bu konuda bilinmesi gereken en önemli şey, testislerin de vücudun diğer organları gibi sıradan bir organ olduğu ve gereken hallerde alınabileceğidir. Bu durumlarda kişi, hem cinsel yaşamını hem de günlük yaşamını sorunsuz biçimde sürdürecektir. Eğer bu operasyonu geçiren kimse, durumdan görsellik açısından şikayetçi ise, testis protezi uygulanarak bu sorun ortadan kaldırılabilir.

Testis Protezi Nedir?

Testis Protezi doğuştan tek testis ile dünyaya gelen veya herhangi bir operasyon ile tek testisi alınan kimselere uygulanan bir protezdir. Yalnızca görsellik amacı taşıyan testis protezi, diğer testisin büyüklüğüne göre çeşitli boyutlara sahip olarak uygulanmaktadır. Böylelikle testisler arasında herhangi bir fark görülmez ve hasta psikolojik açıdan kendisini daha iyi hisseder. Bu uygulamada kullanılan testis protezi özel medikal sıvılar ve silikon ile üretilmiş olan bir cisimdir.

Testis Protezi Nasıl Uygulanır?