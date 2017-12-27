Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
111809
ALTIN
157.879
DOLAR
3.8236
STERLİN
5.1249
EURO
4.5496
Hamsi bolluğu fiyatlara yansıdı
Hamsi bolluğu fiyatlara yansıdı
Golcü prens
Golcü prens
Sabiha Gökçen rekor kırdı
Sabiha Gökçen rekor kırdı
Kapadokya yeni yıla 'hareketli' girecek
Kapadokya yeni yıla 'hareketli' girecek
Doğuda yayla sevinci sürüyor
Doğuda yayla sevinci sürüyor

Testis Protezi Ve Tek Testis

Bu sayfada Testis Protezi Ve Tek Testis ilgili detaylı bir şekilde tedavisi ve tedavi merkezleri hakkında bilgiler yer almaktadır.

Testis Protezi Ve Tek Testis

Bu sayfada Testis Protezi Ve Tek Testis ilgili detaylı bir şekilde tedavisi ve tedavi merkezleri hakkında bilgiler yer almaktadır.

27 Aralık 2017 Çarşamba 17:16
0 Okunma
Testis Protezi Ve Tek Testis
banner84

Testis Protezi Ve Tek Testis konusu ile ilgili olarak bazen birtakım ciddi rahatsızlıklar dolayısıyla testislerin alınması söz konusu olabilir. Genellikle tek testisin alınmasıyla gerçekleşen bu uygulama ile kişi hastalığından tamamen kurtularak yaşamına devam eder. Ancak tek testis ile yaşama devam etmek, bazen psikolojik açıdan rahatsız edici olabilir. Bu durumlarda kullanılan testis protezi kişinin psikolojik açıdan kendisini iyi hissetmesini ve testisin alındığı bölgede görsel açıdan herhangi bir farklılık olmamasını sağlar.

Testislerin Alınmasını Gerektiren Durumlar Nelerdir?

Testislerin alınmasını gerektiren en ciddi durum, kanser hastalığıdır. Testisin alınmasıyla birlikte kanserli olan bölge, tamamen temizlenmiş olur. Bu tür tedavilerde az rastlanan bir durum olsa da hastanın yaşamına devam edebilmesi ve hastalığı yenebilmesi için bazen iki testis de alınabilir. Fakat genelde tek testis alınmasıyla operasyonlar gerçekleştirilir. Ayrıca bazı durumlarda kişi, doğuştan tek testise sahip olarak dünyaya gelebilmektedir. Bu durumu yaşayan veya operasyon geçiren erkeklerin psikolojik açıdan kendilerini kötü hissetmeleri ve sanki cinsel hayatlarının bundan sonra olmayacağını, çocuk sahibi olamayacaklarını düşünmeleri son derece olağandır. Ancak bu endişeler tamamen yersizdir.

Tek Testis ile Çocuk Sahibi Olunabilir mi?

Erkekler, geçirmek zorunda oldukları bir operasyonla tek testis ile yaşamlarına devam ederlerken bunu ciddi bir sorun haline getirerek, bunu hayatlarının kabusu olarak kabul edebilirler. Fakat hemen belirtmek gerekir ki, tek testis ile cinsel hayata rahatlıkla devam edilebilir ve hatta çocuk sahibi olunabilir. Bugün tek testis ile yaşamına devam ederek çocuk sahibi olan erkeklerin sayısı oldukça fazladır. Ayrıca bu durumun hormonlara herhangi bir olumsuz etkisi olmamaktadır. Bu konuda bilinmesi gereken en önemli şey, testislerin de vücudun diğer organları gibi sıradan bir organ olduğu ve gereken hallerde alınabileceğidir. Bu durumlarda kişi, hem cinsel yaşamını hem de günlük yaşamını sorunsuz biçimde sürdürecektir. Eğer bu operasyonu geçiren kimse, durumdan görsellik açısından şikayetçi ise, testis protezi uygulanarak bu sorun ortadan kaldırılabilir.

Testis Protezi Nedir?

Testis Protezi doğuştan tek testis ile dünyaya gelen veya herhangi bir operasyon ile tek testisi alınan kimselere uygulanan bir protezdir. Yalnızca görsellik amacı taşıyan testis protezi, diğer testisin büyüklüğüne göre çeşitli boyutlara sahip olarak uygulanmaktadır. Böylelikle testisler arasında herhangi bir fark görülmez ve hasta psikolojik açıdan kendisini daha iyi hisseder. Bu uygulamada kullanılan testis protezi özel medikal sıvılar ve silikon ile üretilmiş olan bir cisimdir.

Testis Protezi Nasıl Uygulanır?

Basit bir operasyon ile uygulanan testis protezi oldukça güvenli bir cerrahi yöntemdir. Bu operasyonda alınan testis torbasının içine testis protezi takılmaktadır. Bu operasyonun gerçekleşmesi için testis protezi uygulanacak olan kişinin operasyona uygunluğu gerekir. Bu uygunluk tek testis problemi yaşayan kimselerde birtakım tetkikler ile belirlenir. Bu konu hakkında daha detaylı bir bilgi almak için http://www.testisprotezi.net sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Testis Protezi Ve Tek TestisTestis ProteziTek Testis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa ve Borsa Nedir ? İşlemler Nasıl Yapılır ?
Borsa ve Borsa Nedir ? İşlemler Nasıl Yapılır ?
GearBest ile Alışveriş Deneyimi
GearBest ile Alışveriş Deneyimi
Amerika’da göçmenlik için prosedürler
Amerika’da göçmenlik için prosedürler
Fritöz Nedir? Ne İşe Yarar?
Fritöz Nedir? Ne İşe Yarar?
Evkurdan Kredi Kartsız Taksitli Alışveriş Nasıl Yapılır?
Evkurdan Kredi Kartsız Taksitli Alışveriş Nasıl Yapılır?
İsmail Dikmen, İlk Albümünü Çıkarttı - Haber
İsmail Dikmen, İlk Albümünü Çıkarttı - Haber
PTT Bank'dan İhtiyaç Kredi Nasıl Alınır?
PTT Bank'dan İhtiyaç Kredi Nasıl Alınır?
Türk Telekom Selfy Kampanyaları
Türk Telekom Selfy Kampanyaları
Online Evraksız Libya Vize Hizmeti
Online Evraksız Libya Vize Hizmeti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ