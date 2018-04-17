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Termal Sauna Etkili Hot Shaper Bilgileri

Sağlıklı şekilde zayıflamak için kullanabileceğiniz hot shapers, çok sayıda avantaj ile sizlere sunuluyor.

Termal Sauna Etkili Hot Shaper Bilgileri

Sağlıklı şekilde zayıflamak için kullanabileceğiniz hot shapers, çok sayıda avantaj ile sizlere sunuluyor.

17 Nisan 2018 Salı 17:32
17 Okunma
Termal Sauna Etkili Hot Shaper Bilgileri

Sağlıklı şekilde zayıflamak için kullanabileceğiniz hot shapers, çok sayıda avantaj ile sizlere sunuluyor. Kullanımının nasıl olacağını bilmeniz durumunda, aldığınız bu atletten son derece memnun kalacaksınız. Pek çok kişinin ilk duyduğunda hot shapers atlet nedir gibi sorular sorduğunu söyleyebiliriz. Bu soruların yanıtlanması ve detaylı bilginin verilmesi ile siz de bu atleti temin edip, kullanmak isteyebilirsiniz. Aşağıda atlete dair detaylar verilmiştir.

Hot Shaper Atlet Ayrıcalıkları Nelerdir?

Alacağınız atletin diğer atletlerden ne farkının olduğunu bilmek, bilinçli bir kullanımın da önünü açacaktır. Bunun için mutlaka ilk olarak atletin özellikleri hakkında bilgi vermeliyiz. Ekibimizden atlete dair çok daha detaylı bilgi alacağınızı bilmelisiniz. Bunun dışında merak ettikleriniz için açıklayıcı şeklide bilgi verilecektir.

Isı Koruma Malzemesi;

Alacağınız bu atlet ısı koruma malzemesi olarak kullanılıyor diyebiliriz. Çünkü vücut ısısını en iyi şekilde koruyor. Bu sayede kilo kaybına yardımcı oluyor. Egzersiz sırasında teri uyardığından, zayıflamanızı destekliyor. Bu amaçla atletin kullanımının çok yoğun olduğunu söyleyebiliriz.

Zayıflama konforu;

Aynı zamanda almış olduğunuz bu atlet içle zayıflamanızı kontrol altında tutabilirsiniz. Rahat şeklide zayıflamanın bu atletle mümkün olması, yapısının atletin spor yaparken kullanımına uygun olması ile sağlanıyor. Kumaş yapısının hafif ve esnek olduğunu söyleyebiliriz. Kolay hareket için vücuda uygun şekilde tasarlanmıştır.

Yapısı;

Kumaşın yumuşak olmasının yanı sıra, detaylı bilgi verilebilir. Malzeme olarak %60 neopren kullanıldığını söyleyebiliriz. %10’u ise naylondur. Kumaş içeriğini bu şekilde tanımlamak mümkün. Ayrıca bu termal sauna atlet kullananlar kullandıktan sonra memnun kalmış mı bunun için küçük bir araştırma yapmanız önerilmektedir.

Hot Shapers Yıkama

Kullandığınız atleti yıkamanız gerekecek. Bunun için de dikkat etmeniz gereken hususlar olduğunu bilerek hareket etmeniz gerekiyor. Yıkama işleminin doğru bir şekilde yapılması, atleti uzun yıllar kullanmanız için olanak tanıyor. Bu sebeple mutlaka, hot shaperslarınızı yıkarken, talimatlara uygun şekilde hareket etmeyi unutmayın.

Elinizde yıkamanız uygun olacaktır. Bunun için çok yoğun bir sıkmadan kaçının. Direkt olarak süzülerek kurumaya bırakmanız yeterli olur.

30 derecede, elde yıkama makine programı ile de yıkayabilirsiniz. Bu sayede kumaş yapısı hiçbir şekilde zarar görmeyeceğinden, rahatlıkla temizlenmesini sağlayabilirsiniz.

Ayrıca ek bir temizleyici kullanmamalısınız.

Ütü gerektirmeyen bir kumaştır. Ürünü yıkadıktan sonra ütülememelisiniz.

Kuru temizleme yapılması söz konusu değildir. Direkt olarak söylenen şekilde yıkanma işleminin yapılması gerekir.

Sunulmuş olan özellikler dahilinde, hot shapers temizliğinin yapılmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede çok daha hijyenik şekilde uzun ömürlü bir kullanım mümkün olacak diyebiliriz.

Hot Shapers Fiyatları

Atlet almak istemeniz durumunda, fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz. Örneğin atletlerin ne kadara satıldığı, nereden satın alınabileceği gibi bu şekilde pek çok sorunun sorulduğunu söyleyebiliriz. Bizim aracılığımızla ulaşmış olduğunuz bu atletle ren uygun fiyatlı şekilde sizlere teslim ediliyor. Herhangi bir kampanya - indirim olması gibi durumlarda hot shapers indiriminden yararlanın.

Önce Vatan Gazetesi

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