Nathaniel Bagshaw Ward, başarılı bir fizikçinin oğlu olarak 1791 yılında dünyaya geliyor. Bugün, onun adını anmamızın sebebi ise uzun uğraşılar sonucu keşfettiği mikro eko sistemlerden dolayı 1804 yılında, Londra’da yaşayan Ward 13 yaşında.
Dönemin endüstri şehri Londra’da çevre kirliliğine mahkûm yaşayanlar arasında ama doğayı çok seviyor. Denizci olmak istiyor. Kendisi gibi bir meslek edinmesini isteyen babası, bu tutkusundan vazgeçmesi için onu bir Jamaika yolculuğuna gönderiyor. Henüz çok genç olan Ward, tropikal bitki örtüsüne sahip bu ülkede, hayatının hobisiyle yani botanikle tanışıyor.
Aradan yıllar geçiyor, Ward “Doktor” unvanını isminin başına hak ederek alıyor. Fakat Jamaika’da gördükleri onda bir tutku hâline geliyor ve kendini, bitkilerin uçsuz bucaksız dünyasına bırakıyor. Londra’da tutkusunu yaşatmaya çalışıyor. Olmuyor. Hava kirliliği buna izin vermiyor.
1852 yılında anlattığı bir anıyla bizi teraryumla
ilk tanıştığı 1829 yılına götürüyor. Arka bahçesinde oluşturduğu alanda bitkilerini yetiştiremeyen Ward, “Ne yaptıysam nafile” diyor. Tam umutsuzluğa kapılıp denemekten vazgeçecekken, içinden bir ses onu durduruyor. Geniş ağızlı, kapaklı bir cam şişede nemli toprağa bıraktığı kelebek kozasını hatırlıyor. Şişeyi her gün gözlemlemeye başlıyor. Günün sıcak saatlerinde toprak terliyor ve camın yüzeyini yoğunlaştırıyor. Bu ortam her zaman nem derecesini koruyor. Böcek kozadan çıkı- yor, yüzeyde otlar belirmeye başlıyor.
Böylece uzun bir yolculuk ardından Teraryum
yapmanın incelikleri ile tanışmış oluyor. Teraryumlar
şimdilerde ise mikro ekosistem anlayışıyla http://ascicekevi.com
tasarımları ile evlerimizi veya ofislerimizi süslemeye devam ediyor.
Önce Vatan Gazetesi
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