Tentenin Tarihçesi

Çünkü eski Türklerin konar göçer yaşam tarzları vardı. Bundan dolayı eski Türklerin evleri çadırlar olmuştur. Bu çadırlara çum, kapa, alaçik, keregü isimler vermişlerdir. Türkiye'nin tente üretimini gerçekleştiren ve tente çeşitlerini piyasaya kazandıran öncü firmalardan biri olan Byart Group, günümüzde bu çadırları ihtiyaca göre şekil değiştirerek ve ileri teknolojiyle tasarlayarak tente sistemlerini ortaya çıkarmıştır.

Tente Türleri Nelerdir?

Mevsimsel şartların ülkemizde değişim göstermesi ile birlikte artık pek çok ürünler ihtiyaç hâline dönüşmeye başladı. Byart Group'un üretimi olan tente sistemleri de bunlardan bir tanesi. Günümüzde en yaygın şekilde kullanılan tente sistemleri Pergoline Gölgelendirme Sistemleri ve Smartroof Bioklimatik Pergola Sistemleri olmak üzere ikiye gruba ayrılır.

Pergoline Gölgelendirme Sistemleri

Byart Group'un Pergoline Gölgelendirme Sistemleri; yapı ruhsatı gerektirmeyen, tamamı otomatik açılıp kapanabilen, dört mevsimde kullanılmak istenilen alanı hava koşullarına uyumlu hâle getiren konforlu ve şık tente sistemidir. Ayriyeten yanal alanlar; Byart Group'un Vertiglass dikey otomatik cam sistemleriyle ya da ısı yalıtımlı sabit sistemleriyle kapatılarak ihtiyaca uygun ortam yaratılabilir.

Smartroof Bioklimatik Pergola Sistemleri

Byart Group, profesyonel ve detaylı çalışmaları sonucunda bioklimatik pergola sistemi Smartroof’u üreterek ürün ağını genişletti. Dış alanlara mimari ve estetik çözüm sunan Smartroof, ileri teknoloji ile donatılmıştır. Hareketli ve katlanabilir alüminyum güneş kırıcı panelleri sayesinde dört mevsim hava koşullarına göre konfora uygun şekilde ayarlanır. Bu ürünün en önemli özelliği ise enerji tasarrufu sağlamasıyla hem doğayı hem de ekonomiyi korumada katkıda bulunur.