Türkiye'nin neresinde olursanız olun temizlikçi ihtiyacı duyduğunuz her zaman ister rezervasyon yapınız, isterseniz telefondan ulaşabilirsiniz. Temizlik hizmetlerimizi sizler için listedik.
Hizmetlerimiz
- Apartman Temizliği
- Cam Temizliği
- Ev Temizliği
- Ofis Temizliği
- Halı Yıkama
- İnşaat Sonrası Temizlik
- Koltuk Yıkama
- Haşere İlaçlama
- Kuru Temizleme
- Parke Sistre Cilalama
- Radyatör Petek Temizliği
- Ütü Hizmeti (Ütücü)
- Gündelikçi
- Yardımcı Bayan
- Dış Cephe Cam Temizliği
- Halı Yıkama
- Hastane Poliklinik Temizliği
- Okul Dershane Temizliği
- İş Yeri Temizliği
- Yurt Temizliği
- Avm Temizliği
- Fabrika Temizliği
- Endüstriyel Temizlik
- Villa Temizliği
- Baca Temizliği
- Apartman Site Yönetimi
- Kanal Logar Temizliği
- Böcek İlaçlama
- Havuz Temizliği
- Perde Temizliği
- Apartman Görevlisi
- Mobil Kapıcı
- Su Baskını Temizliği
- Yangın Sonrası Temizlik
- Merdiven Temizliği
- Bina Temizliği
Temizlikcibayanlar olarak işimizi en pratik ve en profesyonel şekilde yapabilmemiz için ekipmanlarımız da çağın teknolojisini etkili biçimde kullanmaya özen gösteriyoruz. Müşterilerimizin temizlik taleplerini, beklentilerinin üzerinde hizmet vererek karşılamaya devam ediyoruz.
Temizlikcibayanlar.com kurulduğu günden bu güne ‘'Müşteri memnuniyeti'’ ilkesini kendisine rehber edinmiş öncelikli hedefimiz bizlerden memnun müşteriler bırakmaktır. Bu ilkeyle ilerlemede ekipman kadar ekibinde önemi büyüktür. İşini severek yapan,uzman ve dinamik kişilerden oluşan özel ekibimizle sizler için en kaliteli şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Temizlikcibayanlar aynı zamanda periyodik aralıklarla personelimize 'iş sağlığı ve güvenliği seminerleri düzenleyerek çalışanlarımızın bilinçlenmelerini ve daha kaliteli seviyede hizmet vermelerini sağlıyoruz.
Detaylı bilgi için; https://www.temizlikcibayanlar.com/
Önce Vatan Gazetesi