Türkiye'nin neresinde olursanız olun temizlikçi ihtiyacı duyduğunuz her zaman ister rezervasyon yapınız, isterseniz telefondan ulaşabilirsiniz. Temizlik hizmetlerimizi sizler için listedik.

Hizmetlerimiz

Apartman Temizliği

Cam Temizliği

Ev Temizliği

Ofis Temizliği

Halı Yıkama

İnşaat Sonrası Temizlik

Koltuk Yıkama

Haşere İlaçlama

Kuru Temizleme

Parke Sistre Cilalama

Radyatör Petek Temizliği

Ütü Hizmeti (Ütücü)

Gündelikçi

Yardımcı Bayan

Dış Cephe Cam Temizliği

Halı Yıkama

Hastane Poliklinik Temizliği

Okul Dershane Temizliği

İş Yeri Temizliği

Yurt Temizliği

Avm Temizliği

Fabrika Temizliği

Endüstriyel Temizlik

Villa Temizliği

Baca Temizliği

Apartman Site Yönetimi

Kanal Logar Temizliği

Böcek İlaçlama

Havuz Temizliği

Perde Temizliği

Apartman Görevlisi

Mobil Kapıcı

Su Baskını Temizliği

Yangın Sonrası Temizlik

Merdiven Temizliği

Bina Temizliği

Temizlikcibayanlar olarak işimizi en pratik ve en profesyonel şekilde yapabilmemiz için ekipmanlarımız da çağın teknolojisini etkili biçimde kullanmaya özen gösteriyoruz. Müşterilerimizin temizlik taleplerini, beklentilerinin üzerinde hizmet vererek karşılamaya devam ediyoruz.

Temizlikcibayanlar.com kurulduğu günden bu güne ‘'Müşteri memnuniyeti'’ ilkesini kendisine rehber edinmiş öncelikli hedefimiz bizlerden memnun müşteriler bırakmaktır. Bu ilkeyle ilerlemede ekipman kadar ekibinde önemi büyüktür. İşini severek yapan,uzman ve dinamik kişilerden oluşan özel ekibimizle sizler için en kaliteli şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Temizlikcibayanlar aynı zamanda periyodik aralıklarla personelimize 'iş sağlığı ve güvenliği seminerleri düzenleyerek çalışanlarımızın bilinçlenmelerini ve daha kaliteli seviyede hizmet vermelerini sağlıyoruz.