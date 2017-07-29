Televizyon Karşısında, Keyifli Dinlence

Çekyat hayatımızın çoğu oturma alanında bulunsa da, zihinlerde özdeşleşen yeri evlerinizde ki oturma odalarınızdır. Bir nevi kendi atmosferini oluşturan çekyat türleri yeri geldiğinde diğer mobilya çeşitleri ile güzel bir ahenk oluştururken, yeri geldiğinde ise marjinal bir görüntü ve yaşam alanı sunuyor. Diğer ev eşyalarının yanında gösterişten biraz daha uzak duran çekyat takımı, konfor ve kullanılabilirlik açısından kendini göstermektedir.

Çekyat alırken dikkat edilmesi gerekilen dikkat edilmesi gereken birkaç özellikten bahsedecek olursak. Öncelikle alacağınız çekyat türünü belirlemeniz gerekmektedir. Alacağınız çekyatın renk ve tür bakımından seçimini yaptıktan sonra iş yerinize mi yoksa evinize mi alacağınız konusunda karar vermelisiniz. Eğer evinize alıyorsanız, bakmanız gereken en büyük unsur konfor olmalıdır. İş yerlerinize alacağınız çekyat türünün ise konforun yanında dayanıklı olması gerekmektedir.

İstediğiniz türden çekyat çeşitlerini Evidea’da bulabilirsiniz. Bütün kesimlere hitap edebilen Evidea’da bulunan çekyat çeşitleri ile ilgili bilgileri şu şekilde verebiliriz. İstediğiniz renk aralığında ürünü seçebilirsiniz. Bir çekyatın dayanıklı olabilmesi için ayaklarının ya da yan taraftaki kolçaklarının çok sağlam olması gerekmektedir. Evidea’da bulunan çekyat türleri metal kromaj kaplı ayaklara ve destekli kolçakları sayesinde oldukça dayanıklıdır. Dayanıklılık konusundan sonra gelen konfor kısmını oluşturan sünger kısmı ise birinci sınıf malzemeden üretilmiştir.

Alacağınız çekyatlarda bu gibi özelliklere dikkat ettiğiniz sürece, büyük bir problem ile karşılaşma ihtimaliniz düşük olmaktadır. Çekyat tiplerinde özellikle son dönemlerde popülerleşen ve gittikçe, gösteriş yerine konfor seçeneğinin önemli bir etken olduğu görülmektedir. Bu etkenin gelişmesinde en büyük rolü tekli televizyon koltukları üstlenmiştir. Önceleri belli bir uyum içerisinde alınan takımlar, şimdilerde tekli alınarak hem evde farklı ve renkli bir hava yakalayabilmek, hem de kişiye özel sunduğu rahatlık sayesinde ön plana çıkmaktadır. Eskiden görmeye alışkın olduğumuz tekli, çiftli veya üçlü çekyat modelleri, yerini standart tek kişilik yatay televizyon koltuklarına ve evin iki duvarını da kapsayan, L biçimindeki koltuklara bırakmaktadır. Bütün bu yeniliklerden uygun fiyatlara istediğiniz türden ürünleri Evidea’dan alabilirsiniz.