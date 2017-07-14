Tektaş Yüzük Çeşitleri

Bu yılın yaz aylarında piyasalarda sıkça görmeye başladığımız yeni model yüzüklerin daha görmediğimiz yüzlerce çeşidi de yaz aylarının ortalarına doğru piyasaya çıkarılmaya hazırlanıyor. Evlilik tekliflerinde bayanların aklını başından alan tektaş yüzükler şimdi yeni modelleri ile tüm bayanların gözünü üzerine toplamayı hedefliyor.

Sonsuz aşkın ilk ışıltısı olan tektaş pırlanta yüzüklerin karat özellikleri ise bu yüzüklerin fiyatlarındaki en büyük belirleme yöntemlerinden birisi. Aşkı anlatmanın en güzel yolu olan tektaş pırlanta yüzüklerin fiyatları karat özelliklerine göre belirlendiği için bu yüzüklerin fiyatları ne kadar el yaksa da aktif olarak evlilik tekliflerinde tektaş pırlanta yüzükler kullanılmaya devam ediyor. Altın ve gümüş pırlanta yüzüklere göre çok daha fazla ilgi gören bu yüzükler çeşitli kampanyalarda düşen fiyatları sayesinde satın alacakların da yüzünü güldürmeyi başarıyor.