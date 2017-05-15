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Teknoloji ve Ev Tekstilinde Yeni Bir Dönem

Ev tekstili dediğimiz zaman, yıllardır aynı tarzda dokunduğunu zannettiğimiz ürünlerde bile çok köklü değişimler görülmekte..

Teknoloji ve Ev Tekstilinde Yeni Bir Dönem

Ev tekstili dediğimiz zaman, yıllardır aynı tarzda dokunduğunu zannettiğimiz ürünlerde bile çok köklü değişimler görülmekte..

15 Mayıs 2017 Pazartesi 09:12
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Teknoloji ve Ev Tekstilinde Yeni Bir Dönem

Hergün kendini yenileyen teknolojik gelişmeler en çok elektronik ürünlerde karşımıza çıkıyor. Fakat çoğumuzun teknolojiyle bağlantı kurmadığımız farklı sektörlerde de yenilikçi ürünler pazara sunulmakta. Örneğin ev tekstili dediğimiz zaman, yıllardır aynı tarzda dokunduğunu zannettiğimiz ürünlerde bile çok köklü değişimler görülmekte. Yeni nesil nevresim takımları olarak; 3D nevresim takımları, karanlıkta kendinden parlayan ürünler pazardaki inovatif markalar sayesinde yatak odalarımıza girdi bile. Pike takımları ise artık serin tutma özelliğine sahip olarak da üretiliyor. Tül ve perdelerde kendi kendini temizleme özelliği, tüm alışkanlıklarımızı değiştirecek gibi gözüküyor. Led lambaların entegre edildiği perdeler dekoratif olarak yaşam alanlarımıza farklılık katıyor.

Yeni Nesil Nevresim Takımları

Çoğu kullanıcının kulağına aşina olan 3D nevresim takımları, dijital baskı teknolojisinin gelişmesiyle özellikle internet ortamında çok popüler hale geldi. Tüketicileri bilgilendirmek adına belirtmemiz gerekir ki ürünler 3 boyutlu gibi algılanmamalı. Biraz pazarlama stratejisi nedeniyle böyle bilinen ürünlere dijital baskılı nevresim takımları dememiz daha doğru olur. Kumaş sıklığıyla doğru orantılı olarak daha net ve canlı baskılar sağlayan bu ürünleri görerek almanız daha sonradan hayal kırıklığına uğramamanızı sağlayacaktır.

Glow Serisi

Taç markasının ünlü tasarımcılar Ezra+Tuba'ya tasarlattığı Glow serisi, karanlıkta ortaya çıkan desenleriyle hayli popüler oldu. Taç'ın yenilikçi ürünlerinin bulunduğu INOVA koleksiyonu altında yer alan Glow nevresim takımları kendine has özelliğiyle raflarda dikkat çekiyor. Gündüzleri (aydınlık ortamlarda) depoladığı ışık enerjisini, ışıklar kapanınca parlayan deseniyle ortama geri yansıtıyor, yatak odalarımızda ayrıcalıklı bir dekor sağlıyor. Taç'ın bu ürünlere duyduğu güven bu sene anneler gününe özel olarak çıkarttığı nevresim takımında da görülebilmekte.

Kendi Kendini Temizleyen Perdeler

Taç INOVA serisinin amiral gemisi olan kendi kendini temizleyen perdeler, tül ve perdelerimizi yıkama derdinden kurtulmamızı sağladı. Ürünün özelliğini ilk duyanlar genellikle olmaz öyle şey dese de, Taç bu koleksiyonu TÜV Rheinland'a test ettirdikten sonra pazara sundu. INOVA kendi kendini temizleyen ürünlere sahip kullanıcılara isimlerine özel sertifika veren marka, geleceğin perdelerini bugünden beğenimize sunmayı başardı.

Bu yazımızı hazırlarken, pazara çok daha yeni bir ürün daha sunuldu. Yine INOVA koleksiyonunda yer bulan serin tutan pike takımları bundan sonra pike anlayışını değiştirecek. Üretildiği teknoloji sayesinde ve %50 bambu-%50 pamuk içeriğiyle, uykumuzda oluşan terimizi bünyesine çekmekte. Bu sayede nemi daha az hisstememize yardımcı olurken, insan teninin daha serin kalmasını sağlamakta. Teknolojik gelişmelerin hızına yetişen markalar yakın zamanda bizleri heyecanlandıracak daha farklı ürünlerle ürün gruplarını oluşturacakları şimdiden hissedilebiliyor. Bu tarz ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, pazarda yer alan markaların internet sitelerini incelemenizi tavsiye ediyoruz.

* Haber resmi bridebingo sitesinden alınan izinle alıntı yapılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Nevresim TakımlarıTaç INOVAPike TakımlarıBridebingo
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