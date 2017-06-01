2017 yılında da adından söz ettiren tek taş yüzük modelleri geçmişten bugünlere kadar değer kaybetmeden geliyor ve yıllandıkça daha da değer kazanıyorlar. Değer kazanmalarında önemli bir etken olan tek taşların adını aldığı unsur pırlanta taşlarından geliyor. Pırlantaların çok eski çağlara dayanan oluşumu madene verilen değeri git gide arttırıyor. Hatta günümüzde geleneksel takıların modasının geçmesi ülkemizin pırlanta ile tanışmasında saklıdır.

Parlaklığı ile her daim berrak görünebilen pırlantalar dayanıklılıkları ile de dikkat çekiyor. Özellikle düğünlerde sıklıkla rastladığımız tek taş yüzük modelleri gelinlerin vazgeçilmezi oluyor. Anneler gününe girdiğimiz şu zamanda aslında annelere hediye edilebilecek en önemli ve anlamlı bir armağan olabilecek tek taş yüzükler ile annelerin mutlu olmalarına destek verilmede önem taşıdğı dile getirilmelidir. Çünkü bayanlar takılara büyük ilgi duyarlar.

Tek Taş Yüzük Modelleri Fiyatları