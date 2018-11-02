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Tek Kullanımlık Dişlerinize İyi Bakın!

Gitmiş olduğunuz klinik, şikayette bulunduğunuz diş için mümkünse en son raddeye kadar dişinizi korumalı ve onarmaya çalışmalıdır, bu durum oldukça önemlidir çünkü dişler tek kullanımlıktır.

Tek Kullanımlık Dişlerinize İyi Bakın!

Gitmiş olduğunuz klinik, şikayette bulunduğunuz diş için mümkünse en son raddeye kadar dişinizi korumalı ve onarmaya çalışmalıdır, bu durum oldukça önemlidir çünkü dişler tek kullanımlıktır.

02 Kasım 2018 Cuma 20:20
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Tek Kullanımlık Dişlerinize İyi Bakın!

Konuşurken ve gülerken bireyleri ön plana çıkartan en büyük unsur dişlerdir. Hem sindirimin ilk başladığı yerdir, hem de dış görünüşünü baştan aşağıya etkileyen unsur olan dişler, tıpkı küçük bir bebek gibi oldukça ilgi ve bakım ister. Gerekli şartlar yerine getirilmediği takdirde özgüven eksikliği, sosyal hayatı olumsuz etkileme ve birçok diş şikayeti meydana gelebilir.

Ertelenen diş tedavileri, bakımlar ve kontroller her zaman için olmasa da genellikle büyük diş problemlerine yol açabilecek güce sahiplerdir, bu yüzden diş bakımları, temizliği ve kontrolleri aksatılmamalıdır. Dişlerde gelişen rahatsızlıklar özellikle baş bölgesindeki diğer organları da tetikleyebileceği gibi sosyal yaşantınızı oldukça olumsuz etkileyebilir bu yüzden bu haberimizde sizlere çarpık, eksik ve sağlıksız diş yapıları için gerekli bilgiler sunarak dişlerinizin ne kadar önemli olduğunu vurgulayacağız.

Çarpık Dişlere Ortodonti Tedavisi ile Son!

Ortodonti tedavisi alanında çapraşık dişlere uygulanan tedavi yöntemleri birden fazladır, kişinin diş yapısına göre birden fazla işlem uygulanabilir ancak hedef diş yapısının ve çene yapısının düzenlenmesidir. İnternetten üzerinden okuduğunuz genel bilgiler dışında, en son noktayı tabi ki de ortodontistinizin koyacağını unutmayınız. Çünkü bazı durumlarda çapraşık diş tedavisinde farklı tekniklerin uygulanması gerekebiliyor.

Mesela nedir bu teknikler?

Örneğin çapraşık diş yapınızın düzenlenmesi gerekiyor, bunun için hekiminize başvurdunuz ancak diş aralıklarınızın dar olması sebebiyle bir dişinizin çekilmesi gerekebilir. Bu durum sık görülmez ancak olabilecek ihtimalelr arasındadır, o yüzden internet üzerinden okuduğunuz bilgilere değil de ortodontistinizin sizlere sunacağı tedavi yöntemlerini değerlendirmelisiniz. Çünkü her tedavi farklı uygulamalar ve teknikler gerektirebilir.

Bursa ortodonti uzmanı Doç. Dr. Ahmet Yalçın Güngör’ün trend sloganı ile dişinizi şansa bırakmayın diyoruz ve tedavileri ertelememeniz gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyoruz.

Eksik Dişlerinizin Yerine Yeni Dişler!

Eksik dişler belirli bir süre sonra şikayete dönüşebilmektedir. Yemek yemede zorluk yaşanabilir, konuşmada aksaklıklar olabilir veya diğer dişlerinize zarar verme olasılığı yüksek olan eksik diş sorunu için diş fobiniz var ise kesinlikle diş fobinizi yenerek diş hekiminize gitmenizi öneriyoruz. Eksik diş alanı, çevresindeki dişlere de zarar verebileceği gibi zamanla özellikle yemek yerken diğer dişlerinizin daha fazla baskı altında kalmasını sağlayarak diğer dişlerinize zarar verebilecek bir şikayettir.

Çene içine yerleştirilen ve vida şeklinde uygulanan implant tedavisi eksik diş şikayetinizi çözmek için tercih edebileceğiniz en iyi seçeneklerden birisidir, tabii ki diş hekiminize tedavi olduktan sonra kararların verilmesi daha doğru olacaktır.

Sağlıklı Dişlere Sahip Olmak İçin Yapmanız Gerekenler

Sağlıklı dişlere sahip olmak herkesin istediği şeyler arasında yer alıyor. Bunun için en önemli kural mutlaka her yıl düzenli aralıklarla doktor kontrolü yaptırmanız olacaktır. Dişinizde oluşan herhangi bir sorun için ertelemeden hekiminize danışmalısınız. Ayrıca sağlıklı bir diş için altın kuralları bilmeniz gerekiyor. Dişlerinize iyi bir bakım yapmak için günde iki kez fırçalamalı ve bunu doğru şekilde yapmalısınız. Ayrıca diş ipi ile de diş aralarınızın temizliğini gerçekleştirmeyi unutmayınız.

Diş Çekimi

Diş herhangi bir nedenle zarar görür ve çürümeye başlarsa diş bütünlüğünü kaybedebilir, ama bu son durum değildir. Gitmiş olduğunuz klinik, şikayette bulunduğunuz diş için mümkünse en son raddeye kadar dişinizi korumalı ve onarmaya çalışmalıdır, bu durum oldukça önemlidir çünkü dişler tek kullanımlıktır.

Çünkü çürüyen dişlere, dolgu ve kanal uygulaması yapılarak kurtarılabilme ihtimali vardır. Çürüyen kısımlar iyice temizlendikten sonra dolgu maddeleri işe doldurarak dişi sağlığına kavuşturulması mümkün, bu yüzden kliniğinizi seçerken iyi bir hekim tarafından hizmet alacağınızı bilmeniz de oldukça önemli. Özellikle Bursa diş hekimi alanında en iyi hekimler ile faaliyette olan Özel Koru Diş Kliniği, Bursa’da en çok memnuniyet duyulan diş klinikleri arasında. Sizler de illerinizde en çok memnuniyet duyulan ve tavsiye edilen diş kliniklerini tercih ederek dişlerinizin tedavi süreçlerinde daha güvenli ve daha sağlıklı hissedebilirsiniz.

İmplant Tedavisi

Diş Kliniklerinde diş hekimi ve çene cerrahları implant uygulaması gerçekleştirmek için görevlidirler. İmplant kaybedilen dişin yerine vücut tarafından reddedilmeyen yapay kök uygulamalarıdır. Çene kemiğinin durumu değerlendirilir ve küçük bir operasyon ile çene kemiğine monte edilir. Bu sayede üzerine kaplama yapılarak çevresinde bulunan dişlerin kesilmesi önlenmiş olur. Daha fazla diş kaybının önüne geçilmiş olur. Steril şartlarda yapılan bu uygulama zor bir uygulama değildir.

Diş Beyazlatma

Diş beyazlatma uygulaması hem tıbbi nedenden hem de estetik nedenden dolayı yapılır. Duruma göre farklı yöntem ve teknikler kullanarak diş beyazlatma uygulanabilir. Diş beyazlatma ömür boyu süren bir işlem değildir. Bazı dönem aralıkları ile tekrar etmenizde fayda olacaktır. Kullanılan cihazlar ve teknikler son teknoloji olup, asla dişlerinize zarar vermemelidir.

Daha detaylı bilgi için bu haberi oluşturmamızda yardımı olan Koru Diş’in web adresini ziyaret ederek dişler ve tedaviler hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa OrtodontiBursa Diş HekimiKoru Diş
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