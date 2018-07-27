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Teff Çayı İle Sağlıklı Beslenin

Teff çayı sağlıklı beslenme adına içerisinde bulunan yüksek protein miktarı ile vücudun ihtiyacı olanı en iyi şekilde sağlıyor..

Teff Çayı İle Sağlıklı Beslenin

Teff çayı sağlıklı beslenme adına içerisinde bulunan yüksek protein miktarı ile vücudun ihtiyacı olanı en iyi şekilde sağlıyor..

27 Temmuz 2018 Cuma 11:59
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Teff Çayı İle Sağlıklı Beslenin

Diyet yapıyorsunuz ama bir türlü istediğiniz gibi gerçek kilonuza kavuşamıyor musunuz? Ya da yediğiniz içtiğiniz her şey yarıyor ve artık bundan sıkıldığınız mı? Çözüm basit ve haberimiz ile birlikte, artık sizde zayıflamanın keyfini yaşayacak ve yapmış olduğunuz diyetler ile her anlamda kilolardan kurtulmuş olacaksınız. Bunun için ihtiyacınız olan sadece doğadan gelen gerçek bir tahıl olacaktır. Teff tahılı özellikle ünlüler tarafından ideal kilolarını korumak için, uzun yıllardır etkin olarak tüketiliyor. Etiyopya topraklarında, senede sadece bir kere alınan bu mahsul tam bir tahıl. Ancak işlenmesinin ardından Teff çayı olarak da tüketime uygun hale geliyor.

Teff Tohumlu Çay Ürünü

Normal tahıl ürünü olduğu için, buğday, pirinç, nohut, fasulye gibi de tüketilmesi uygun. Ama bu meşakkatli olduğu için ve Teff tohumlu çay daha cazip gelmektedir. Sağlıklı beslenme adına içerisinde bulunan yüksek protein miktarı ile vücudun ihtiyacı olanı en iyi şekilde sağlıyor. Aslında tohumunda pişirilerek yiyilmesi ve hatta pirinç gibi tahıllar ile karıştırılarak tüketilmesi gayet etkili olurken, aynı etkiyi Teff çayı da yapıyor olmasından dolayı, gün içerisinde çalışanlar için çay daha makbule olmuş durumda.

Teff Çayı Nasıl Tüketilir?

Türkiye'de eczanelerde ve ayrıca Bakanlık Onayı ile www.tefflife.com.tr adresinde satışı yapılan ürünü inceleyebilirsiniz. Kısa sürelerde düzenli kullanım ile birlikte formunuzu koruyabilecek ve ayrıca almanız gereken yüksek besin değerlerini de alarak, daha sağlıklı ve günü daha dinç geçirmiş olacaksınız. Sallama çay konseptine sahip olan Teff Life tarafından işlenen Teff tohumlu çayı, istediğiniz gibi yüksek protein almanızı sağlıyor. Daha kolay bir şekilde yemeklerden önce, normal çay ve kahve niyetine, direk olarak ılık suyun içerisine sallayarak, vücudunuzun ihtiyacı olan vitaminleri, mineralleri, kalsiyum ve demir gibi tahıl içerisinde bulunan maddeleri de alabilirsiniz.

Teff Çayı Her Yerde

Her yemekten önce Teff çayı tüketmek, hem daha yemenizi sağlayacak ve hemde almanız gereken besinleri de direk olarak doğadan almanızı sağlayacaktır. Ülkemizde eczanelerde satışı yapılan ürünü, ayrıca Teff Life resmi satış sitesinden de satın alabilir ve kullanmaya hemen başlayabilirsiniz.

Tahılın Keyfini Çay Olarak Çıkarın

Günlük yaşantınızda daima yanınızda olacak Teff tohumlu çayı, sadece kadınlar değil, erkekler tarafından da yoğun olarak kullanılıyor olmasından dolayı, sizde tüketebilirsiniz. Dünyaca ünlü kişiler tarafından hem tahıl olarak ve hemde Teff çayı olarak tüketiliyor olmasından dolayı, her zaman istedikleri gibi formlarını koruyabiliyorlar.

Önce Vatan Gazetesi

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Teff çayıTeff Tohumlu çayTeff Tohumlu çayı
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