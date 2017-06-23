Tatilde kafanız da cebiniz de rahat etsin

Tam Kapsam güvenlik yaklaşımıyla yaşam alanlarını koruma altına alan Kale Alarm, son teknoloji ürün ve çözümleri ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Türkiye’nin güvenlik markası Kale güvencesini 7 gün 24 saat takip eden Kale Alarm; hırsızlık, yangın, su baskını ve diğer acil durumlarda anında müdahalede bulunuyor. Ücretsiz keşif ile ihtiyaca yönelik en uygun alarm sistemini kuran Kale Alarm, TL fiyat avantajı ile de sektörde ön plana çıkıyor. Aylık 59,90 TL+KDV ’den başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşan Kale Alarm hizmetleri ile ev ve iş yerleri tam koruma altına alınıyor.

“Siz Yoksanız, Biz Varız” sloganıyla güvenlik ile ilgili birçok alanda çözümler sunan Kale Alarm, aylık 59,90 TL +KDV den başlayan uygun fiyatlarla ev ve iş yerlerini Kale güvencesi altına alıyor. Yeni nesil teknolojik altyapısı ve yüksek kalite standardıyla yaşam alanlarını hırsızlık gibi kötü niyetli girişimlere karşı koruyan Kale Alarm; yangın, sağlık problemleri, gaz kaçağı, panik ve tehdit gibi acil müdahale gerektiren durumlara karşı da anında önlem alınmasını sağlıyor.

7 gün 24 saat kesintisiz takip ile kafanız rahat

Ev ve iş yerleri için kablolu ve kablosuz olmak üzere iki alarm sistemi sunan Kale Alarm’ın Alarm İzleme Merkezi’nde 7 gün 24 saat kesintisiz takip yapılıyor. Gelen alarm sinyallerine maksimum 11 ila 15 saniye içerisinde geri dönüş yapan merkez, gaz, yangın ve ambulans alarmlarında abonelere en hızlı şekilde ulaşılıyor. Böylece kullanıcılar, özellikle yaz aylarında artan hırsızlık olaylarına karşı uygun fiyatlarla aldıkları kesintisiz güvenlik hizmeti ile rahat ve huzurlu bir tatil geçirme imkanına sahip oluyor.

Ücretsiz keşif ve kolay montaj

Elektronik güvenlik sektöründe kısa zamanda pazarın etkin ve güçlü oyuncusu olmayı başaran Kale Alarm’ın uzman satış danışmanları tarafından montaj öncesinde yapılan ücretsiz keşif ile yaşam senaryolarına uygun güvenlik ihtiyaçları tespit edilerek, en uygun alarm sistemi ve konfigürasyonu yapılandırılıyor.

Mobil uygulama ile telefondan birçok hizmete erişim imkânı

Kale Alarm’ın mobil uygulaması ile akıllı telefon yardımıyla da birçok ayrıcalıklı hizmetten yararlanmak mümkün. Kale Alarm Mobil Uygulama ile tarihlere göre fatura bilgilerini sorgulama, gün içerisindeki sinyalleri görme, ev veya iş yerlerinde bulunan kamera görüntülerini canlı ya da kayıtlı olarak izleme, her türlü teknik soruyu çağrı merkezini arayarak sorma gibi hizmetlerin yanı sıra kilit, elektronik kilit, kapı ve kasa ile ilgili talepler için de destek alınabiliyor. Panik butonu sayesinde ise itfaiye, ambulans ve emniyet güçlerine acil durumlarda ulaşılabiliyor.

Ev ve iş yerleri için ücretsiz keşif ve detaylı bilgi için www.kalealarm.com.tr adresini ziyaret etmek veya 444 724 0’ı aramak yeterli.