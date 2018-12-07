Taşınmaz Ticareti Sektöründe İnşaat Firmaları İçin Can Simidi Olan Parlakfikirler

Halihazırda 457 müşterisi olan Parlakfikirler Emlak 'ın kurucu ortağı Mustafa Kaya ile yapmış olduğumuz röportaj neticesinde kendisinin aktardıklarına göre bu rakamın yıl sonuna kadar giderek katlanması öngörülüyor. Mustafa Kaya "gelen talepler şirket içi geçici bir tıkanıklığa yol açtı ve kelimenin tam anlamıyla işe yetişememe durumunun cereyan ediyor" şeklinde söylemde bulundu.

2018 başında da 16 milyon TL değerleme ile Brilliant Ventures'tan 5 milyon TL yatırım alan girişim hız kesmeden faaliyetlerini sürdürüyor.

Diğer kurucu ortak Cengiz Kağıtçı: "Bizim için önemli olan müşteri deneyimi ve onun hafızasında kalan tecrübesi; bu ikisi tamam olduğu vakit değerli bir marka yaratmışsın demektir ki bu en önemli şeydir" diyerek röportajın sonunda misyonlarından da bahsetti.

Parlakfikirler Emlak'ın aylık 60 000 gibi bir trafiğe sahip olduğu ve bunun önemli bir kısmının da organik aramalardan yani Google, Yahoo, Bing gibi arama motorlarından geldiği ifade edilmektedir. Komisyonsuz ve aracısız emlakçılık denildiğinde şimdilik gerek arama motorlarında gerekse insanların zihninde parlakfikirler canlanıyor.

"Bu yukarıdaki logonun zihinlerde oturması zaman aldı ve sektörde yeni bir marka yaratmak için çok çabaladım" ifadelerinde bulunan Cengiz Kağıtçı bizlere kurumsal bir kimlik yaratmanın zorlu sürecinden bahsetti.

Sayın Kağıtçı’ya Türkiye’deki gayrimenkul sektörünün geleceğini sorduğumuzda “Türk inşaat sektörü 2013 yılından bu yana her daim büyüdü ve konut üretimi yılda 1 milyonu geçti, bu büyüme ekonomik resesyonla paralel geldiğinde beraberinde pazarlama ihtiyacını doğurdu. İşte Parlakfikirler’de sektöre tam bu aşamada giriş yaparak batmakta olan inşaat firmalarına yurt dışı pazarlamasıyla can simidi oldu. Türk inşaat firmalarını ve ürettikleri konutun dünya çapında bir marka olması için elimizden gelen hummalı çabayı memnuniyetle sergileyeceğiz elbette. Bunun için ilk etapta şehirlerin markalaşması gerekmekte tabii. Nasıl ki yazlık şehir denilince dünya vatandaşlarının aklına Miami geliyorsa taş ev denilince Şirince, Beyaz Ev denilince Bodrum, Ahşap Rum evi denilince Eski İstanbul gelmeli. İşte bizim ve kültürel anlamda savaşım verenlerin tüm çabaları bunun için. Kendine güvenen sağlam kültür sağlam ekonomiyi beraberinde getirir.” diyerek görüşlerini belirtmiştir.