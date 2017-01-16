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Taş Kaplama

Teknolojinin ilerlemisiyle beraber gelişen yeni yapılar ve modern yaşam alanları insanların daha rahat bir hayat sürmesi için dizayn edilmektedir.

Taş Kaplama

Teknolojinin ilerlemisiyle beraber gelişen yeni yapılar ve modern yaşam alanları insanların daha rahat bir hayat sürmesi için dizayn edilmektedir.

16 Ocak 2017 Pazartesi 09:04
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Taş Kaplama

Her ne kadar teknolojinin getirmiş olduğu yenilikler insanları cezp etmiş olsa da, insanlar yinede eskiye dönük bir arayışın içinde kendini his etmektedir.

Yaşadığınız mekanların atmosferini otantik bir görsele çevirmek artık Taş Kaplama ile mümkün. İç ve dış cepheler için üretilen Taş Kaplamalar, yaşadığınız ortamı görsel şölene dönüştürüyor. Taş kaplamaları, doğal taş dokusu ile sudan, nemden ve ısı değişimlerinden etkilenmeme özelliğine sahiptir. Taş Kaplamalar, kullanılan ortamlarda sağlam yapısıyla hem iç hem de dış mekânlarda kullanılmaktadır.

Yaşadığınız mekânları farklı kılan özelliği ile büyüleyici bir hava oluşturur. Boya ve bakım gerektirmeyen taş kaplama uygulaması, sağlam ve dayanaklı yapısıyla yıllarca mekânınızı doğal görünüm kazandıracaktır. Yıkanabilen ve silinebilen taş kaplamalar, taş cilası yapıldığında, parlaklığı ile dikkatleri üzerine çeken bir görüntüye sahip olur. Taş Kaplamalar, pratik uygulaması sayesinde hızlı, zahmetsiz ve hafriyat gerektirmeyen bir üründür. Yüzlerce desen çeşidine sahip olan Taş Kaplamalar, hem iç dekorasyonlarda hem de dış cephelerde uygulanmaktadır.

Taş Kaplamalar, 23 x 48 cm’lik plakalar halinde imal edilmektedir, aynı şekilde bozulmadan duvarlara yapıştırılır. Yalıtım uygulanmış yüzeylere de monte edilebilirler. Monte edildikten sonra herhangi bir malzeme veya boya kullanılmaz. Plakalar arasında herhangi bir boşluk olmadığı için, görüntüde uzun süreli kalır. Basit rötuşlar için istenilen renkte derz dolgusu kullanılabilir.

Yüzlerce renk ve desen çeşidi bulunan taşların renkleri zamanla deforme olmaz. Taş Kaplama ürünleri darbelere dayanıklıdır. Taş kaplama ürünlerinde hiçbir şekilde kanserojen madde içermez, insan sağlığına ve çevreye zararı bulunmadığına dair uluslar arası sertifika belgelidir. Yaşadığınız mekânlara estetik, zarafet ve konfor katmakla beraber gözlerinizi kamaştıran bir görsel şölen yaşatır.

Farklı desen ve renk seçenekleri ile her mekâna uyum sağlamakla beraber hiçbir bakım gerektirmez. Yapılacak uygulama sırasında kırma, dökme gibi çalışmaya ihtiyaç duymaz. Son derece kolay monte edebilme özelliğine sahip olup, uygulama süresince hafriyat oluşturmaz. Emir Akustik olarak firmamız, Taş Kaplama çalışmalarını itina sizlere sunmaktan mutluluk duyarız. Profesyonel ekibimiz, uzman tecrübelerimizle yaşadığınız mekanları doğal görünümüne dönüştürüyoruz.

Taş Kaplama ürünleri, bina girişlerinde, bina dış cephelerinde, evlerin iç ve dış dekorasyonlarında, kafe ve restaurantlarda, peyzaj uygulamalarında ve görmek istediğiniz her mekânlarda kullanılmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Taş Kaplama
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