Taraftarı Olduğu Takımda Forma Giyiyor

Yeni sezon hazırlıkları için Bolu’nun Karacasu ilçesinde düzenlediği kampla sürdüren Adana Demirspor teknik direktör Giray Bulak yönetiminde günde 2 antrenman yaparak çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde Süper Lig temsilcisi Atiker Konyaspor’dan takıma transfer olan Can Demir Aktav Adana Demirspor tarafından düzenlenen imza töreninde taraftarı olduğu takıma geldiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

23 yaşında stoper mevkiinde görev alan oyuncu düzenlenen imza töreninde şu ifadeleri kullandı:

“Aslen Adanalıyım. Seyhan ilçesinin Ceyhan köyündenim. Futbol oynamaya bu topraklarda başladım. Bundan 6-7 sene önce Konya Şekerspor’a transfer oldum. Orada A takıma dek yükseldim. Üç senenin sonunda Atiker Konyaspor’a transfer oldum. Halen Atiker Konyaspor ile mukavelem bulunuyor. Buraya Adana Demirspor başkanı Mehmet Gökoğlu ve teknik direktör Giray Bulak’ın isteği doğrultusunda transfer oldum.”

Gençlik yıllarında okula giderken Adana Demirspor’un maçlarını kaçırmadığını sözlerine ekleyen Can Demir Aktav “Küçüklüğümde taraftarı olduğum Adana Demirspor’a geldiğim için son derece mutluyum. Benim için eskiden Adana’da sadece Adana Demirspor vardı. Bu renklere gönülden bağlıyım” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında tuttuğu takımın formasını giymenin her futbolcuya nasip olmayacağını kaydeden Can Demir Aktav “Umarım sezon içinde küçüklüğümden bu yana taraftar olarak gittiğim Adana 5 Ocak Stadyumunda yeni takımımın başarısı için forma giyme şansı yakalarım” dedi. Yabancı bahis siteleri sizlere en yüksek oranları sunar ve yüzlerce bahis seçeneği de bulunmaktadır.