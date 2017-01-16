Binaların veya ofislerin su tesisat sorunları da son dönemlerde sıklıkla görülmektedir. Bu tür sorunların genel nedeni kullanım ile ortaya çıkmasıdır. Bakımsızlıkta eklendiği zaman ciddi anlamda zararlar vermektedir.

Evlerimizde veya ofislerimizde oluşan bu sorunların kısa bir süre içerisinde doğru çözüm yolları ile ortadan kaldırılması kesinlikle önemlidir. Kullanılan teknikleri doğru olmaması ve başarılı bir şekilde çözümlenmemesi sizlerin daha büyük problemler ile karşı karşıya kalmanızı sağlamaktadır. İstanbul su tesisatçısı arayışınıza ve sorunlarınızın çözümlenmesine yardımcı olacak firmamız sizlerin beklentilerini en doğru şekilde karşılamaktadır.

Tıkanıklık Sorunlarına Güvenilir Çözümler

Su tesisat sorunları arasında sıklıkla görülen tıkanıklık ciddi bir sorundur. İlk başlarda suyun yavaş gitmesi ile ortaya çıkan bu sorun ilerleyen süreçlerde daha fazla zarar vermektedir. Firmamız tıkanıklık açma konusunda ise sizlere başarılı çözümle sunmaktadır. Bünyemizde barındırmış olduğumuz robotlar ve teknolojik araçlar ile direk olarak sorundan kurtulmanızı sağlamaktayız.

Eski dönemlerde yaşanan kırma süreçlerinden sizleri kesinlikle uzak tutmaktayız. Tıkanık olan boru hattını incelemek için kamera sistemi ile giderin olduğu bölümden başlayarak evinde genelinde bir değerlendirme yapmaktayız. Bu sistemin daha güvenilir olması içinde basınçlı su vererek tamamen doğru hamleleri izlemekteyiz. Daha sonrasında ise robotumuz ile direk olarak müdahale ederek sorundan sizleri kurtarmaktayız. Çözümleme esnasında en ufak bir kırma işlemini uygulamamaktayız. Bu sayede de sizlere başarılı bir hizmet alanı oluşturmuş durumdayız.

Su Kaçağına Pratik Çözümler

Evlerinizde veya ofislerinizde sıklıkla yaşadığınız sorunlardan biri su kaçağı oluşumlarıdır. Genelde bu tür sorunlar yaşam alanlarınızda yer alan su giderlerinin uzun süreli kullanıma bağlı olarak deforme süreçlerinin artık başlamasıdır. Oluşan bölgede kısa süreli olarak nem belirtileri görülmektedir. Bu sorunun kısa bir süre içerisinde çözümlenmesi kesinlikle önemlidir. Aksi takdirde zaman içerisinde kaçağın olduğu bölgelerde aşınmalar meydana gelecektir. Firmamız ise kırmadan su kaçağı bulma konusunda sizlerin beklentilerini karşılamaktadır.

Dinleme sistemlerimiz sayesinde su kaçağı oluşan bölgeyi ve etrafını dinlemeye başlamaktayız. Bu süreç içerisinde duvarlarınızın ve gider kısımlarınızın her yerine ses cihazları yerleştiriyoruz. Genelde bu yöntem doğru sonuç verse de termal kamera sistemi ile de izlemekteyiz. Daha sonrasında ise oluşan bölgeye ufak bir delik açarak su kaçağı tespiti işlemini başarılı bir şekilde sonuçlandırıyoruz.

Tesisat Sorunlarından Kurtulacaksınız

Evlerinizde ve yaşam alanlarınızda ortaya çıkan su tesisatı sorunlarını firmamız ile çözümlemek için www.bilirtesisat.com adresine girmeniz yeterli olacaktır. Site içerisinde bulunan kategoriler de yaşadığınız sorunların çözümleme tekniklerini izleyebilirsiniz. Böylece şeffaf bir şekilde sizlere sunmuş olduğumuz hizmet politikamızdan gönül rahatlığı faydalanabilirsiniz. Arzu ettiğiniz her yerden firmamız ile iletişime geçerek sorunlarınızı ortadan kaldırabilirsiniz. Sizlere sunmuş olduğumuz doğru fiyat politikası ile de ekonomik alanda ki beklentilerinizi karşılamaktayız.