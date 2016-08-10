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Su Kaçağı için en etkili çözümler

Artık günümüzde teknolojik cihazla su kaçağı tespiti yaptırmanız mümkündür..

Su Kaçağı için en etkili çözümler

Artık günümüzde teknolojik cihazla su kaçağı tespiti yaptırmanız mümkündür..

10 Ağustos 2016 Çarşamba 14:33
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Su Kaçağı için en etkili çözümler

Konutlarda daha sık rastlansada su kaçağı işyeri, depolar, mağazalarda da belirli aralıklarla kullanım sıklığına göre rastlanmaktadır. En belirgin şekilde su kaçağının oluşmasını özetlemeye çalışırsak su borularının kullanımdan sürecinden ötürü eskimesi, yıpranması yani kullanım dışı olmasından dolayı önce su sızıntısı ile başlayıp sonrasında ciddi oranda bir su kaçağına dönüşmesidir.

Su Kaçaklarını önlemenin tabiki birden çok yolu bulunmaktadır. Öncelikle çok eski bir yapınız varsa kullanılan boru tipine göre bir netice ve sonuç vermek gerekebilir. Yapınız yeni ve yine de su kaçağı probleminiz varsa kaçağın boruların tahriş olup olmadığı, Tıkanıklılık durumu, darbe alıp almadığı, sıcak veya soğuya dayanıksız olduğu tespit edilmelidir. Su kaçağı Tespiti yapılır nedeninin tespit edilmesine müteakip aynı yerden bir daha aynı sorunla karşılaşılmayacak düzeyde tesisat yapılmalıdır. Bir çok kişinin en çok aklına takılan soru çok büyük bir tadilat işi, kırım döküm işi olacak mı sorusu gelmektedir. Bu sonunuz cevabı ise artık günümüzde teknolojik cihazla su kaçağı tespiti yaptırmanız mümkündür. Su kaçağının bulunduğu yeri nokta tespit ile bulan bu cihazlar sayesinde çok ciddi bir tadilat, moloz işi olmadan tamir ve onarım imkanı bulunmaktadır. Tespit işlemlerinde genelde kaçağın tahmin edilen bölgesine operasyona yapılmadır. Bu tespit sırasında mümkün olduğunda tüm konutunuzun tesisatları gözden geçirilmeli ve olası daha sonraki su kaçağı risklerinin önüne geçilmelidir.

Su kaçağının size vereceği zararlar nelerdir?

Maddi açıdan zararları tespitin zamanında yapılması ile daha aza indirilebilir. Su kaçağı tespit ve onarımı dışında faturalarınıza ciddi oranda su kaybı olarak yansımaktadır. Su sızıntısının giderek büyümesi ise yapınızda onarım ve tadilat boyutunda ciddi maddi külfet oluşturacaktır.

Nüfusa oranla en çok ve sık İstanbul da su kaçağına rastlanmaktadır. İstanbul da Mega tesisat uzmanlığında su kaçağı tespit hizmetini profesyonel bir düzeyde alabilirsiniz. Kadroları tamamen su kaçağı üzerine oluşturulan firma tüm ilçe ve mahallerinde bu hizmeti üst düzeyde vermektedir.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 10.08.2016 14:21
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