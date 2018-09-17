Bugün gittiğimiz bir kafeteryada masa üstünde gördüğümüz tek kullanımlık şeker paketleri en popüler stick paketleme makinesi ürünüdür. Ya da paket servis ile sipariş verdiğimiz pizzanın yanında gelen küçük tek kullanımlık ketçap, mayonez ya da barbekü sosları da yine stick paketleme makinesi ürünleridir.

Peki nedir bu stick paketleme makinesi? Üretilen ürünler ince uzun çubuk şeklinde olduğu için “stick” adını almış bu tek kullanımlık paketler aslında tek kanallı büyük paket ambalaj makinesinden çok da farklı değildir. Sadece aradaki tek fark büyük paketler tek kanalda aynı anda 1 adet paket çıkarırken, stick makineleri aynı anda birden fazla paket üretebilmekte ve üretilen paketler genelde tek doz bir kullanımlık olmaktadır. Onun haricinde makinenin tüm çalışma prensipleri diğer klasik manada bir paketleme makinesinden farklı değildir. Turpack Makine olarak bugün 12 hatta 15 kanala kadar stick paket üretimi yapan makineler imal etmektedir. Böylece paketleme firmaları 1 dakikadar 600 adete kadar paket alabilmektedir.

Çok kanallı stick paketleme makinesi ile kısa sürede bünlerce yüzbinlerce stick şeker, ya da tuz ya da ketçap, mayonez, zeytinyağı gibi sıvı ürünler kısa süre içerisinde paketlenebilmektedir. Bu kadar popüler olmasının altında yatan sebep, ucuz olması, kullanım kolaylığı, taşınabilirlik ve israfı önlemesi olarak sayılabilir. İşletmeler stick paketleme ürünlerinden avantaj elde ettiği için her geçen gün stick paket ürünlerin kullanımı artmaktadır.

Diğer bir konu ikinci el stick paketleme makinesi işidir. Eğer güvenilir bir marka değilse ikinci el stick paketleme makinesi almak iyi bir fikir olmayabilir. İmalatçı garantisi de olmayacağı için ikinci el stick paketleme ve ambalaj makinesini tavsiye etmiyoruz. Bugün pazarda bir çok stick paketleme makinesi fiyatı bulunmaktadır. Müşterilere tavsiyemiz tüm imalatçıları gezip, fiyat performans açısından en uygun makineyi almaları yönündedir.