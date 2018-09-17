Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94348
ALTIN
242.990
DOLAR
6.2925
STERLİN
8.2796
EURO
7.3606
Osmanlı'yı en iyi anlatan şehir Edirne'dir
Osmanlı'yı en iyi anlatan şehir...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları
Fındık atıklarından kemoterapi ilacı etken maddesi
Fındık atıklarından kemoterapi ilacı etken...
Aspirin'in 70 yaşın üstündekilerde yarardan çok zararı olduğu iddiası
Aspirin'in 70 yaşın üstündekilerde yarardan...
Kıyı balıkçılarının yüzü palamutla güldü
Kıyı balıkçılarının yüzü palamutla güldü

Stick Paketleme Makinesi

Stick paketleme makinesi günümüzde bir çok sektörde kullanılmaktadır. Özellikle tek kullanımlık tek porsiyon ürün paketlemesi tamamen stick paketleme makineleri ile yapılmaktadır.

Stick Paketleme Makinesi

Stick paketleme makinesi günümüzde bir çok sektörde kullanılmaktadır. Özellikle tek kullanımlık tek porsiyon ürün paketlemesi tamamen stick paketleme makineleri ile yapılmaktadır.

17 Eylül 2018 Pazartesi 21:56
0 Okunma
Stick Paketleme Makinesi

Bugün gittiğimiz bir kafeteryada masa üstünde gördüğümüz tek kullanımlık şeker paketleri en popüler stick paketleme makinesi ürünüdür. Ya da paket servis ile sipariş verdiğimiz pizzanın yanında gelen küçük tek kullanımlık ketçap, mayonez ya da barbekü sosları da yine stick paketleme makinesi ürünleridir.

Peki nedir bu stick paketleme makinesi? Üretilen ürünler ince uzun çubuk şeklinde olduğu için “stick” adını almış bu tek kullanımlık paketler aslında tek kanallı büyük paket ambalaj makinesinden çok da farklı değildir. Sadece aradaki tek fark büyük paketler tek kanalda aynı anda 1 adet paket çıkarırken, stick makineleri aynı anda birden fazla paket üretebilmekte ve üretilen paketler genelde tek doz bir kullanımlık olmaktadır. Onun haricinde makinenin tüm çalışma prensipleri diğer klasik manada bir paketleme makinesinden farklı değildir. Turpack Makine olarak bugün 12 hatta 15 kanala kadar stick paket üretimi yapan makineler imal etmektedir. Böylece paketleme firmaları 1 dakikadar 600 adete kadar paket alabilmektedir.

Çok kanallı stick paketleme makinesi ile kısa sürede bünlerce yüzbinlerce stick şeker, ya da tuz ya da ketçap, mayonez, zeytinyağı gibi sıvı ürünler kısa süre içerisinde paketlenebilmektedir. Bu kadar popüler olmasının altında yatan sebep, ucuz olması, kullanım kolaylığı, taşınabilirlik ve israfı önlemesi olarak sayılabilir. İşletmeler stick paketleme ürünlerinden avantaj elde ettiği için her geçen gün stick paket ürünlerin kullanımı artmaktadır.

Diğer bir konu ikinci el stick paketleme makinesi işidir. Eğer güvenilir bir marka değilse ikinci el stick paketleme makinesi almak iyi bir fikir olmayabilir. İmalatçı garantisi de olmayacağı için ikinci el stick paketleme ve ambalaj makinesini tavsiye etmiyoruz. Bugün pazarda bir çok stick paketleme makinesi fiyatı bulunmaktadır. Müşterilere tavsiyemiz tüm imalatçıları gezip, fiyat performans açısından en uygun makineyi almaları yönündedir.

Sadece restaurant sahipleri stick paketleri sevmemektedir. Az bir metrekarede çok fazla üretim yapabilme imkanı dolayısı ile paketleme ve ambalaj firmaları da stick paket üretme işine girmektedir. Stick paketleme makinesi özellikle çok kanallı makineler üreticiye ciddi bir kar marjı bırakmaktadır. Kullanım kolaylığı ve az bir zamanda çok fazla üretim imkanı ile avantajlı bir kazanç kapısıdır. Çok kanallı bir stick paketleme makinesini kullanmak için tek bir operatör yeterli olacaktır. Özellikle güvenilir bir makine imalatçısı markasından alınmış bir makine teknik açıdan güvenilir olacağı için operatör ya da işletme sahibi sadece kendi işleri üzerine odaklanabilirler. Turpack Makine 12 yıllık tecrübesi ile çok kanallı stick paketleme makinesi (stick pack machines) üzerinde uzmanlaşmış bir makine imalatçısıdır. Sadece yurt içinde değil 80’den fazla ülkede 500 makinenin üzerinde bir kurulum sayısı ile paketleme makinesi sektöründe kendisini ispatlamış güvenilir bir imalatçıdır. Üretimin %80’i yurtdışına ihraç edilmektedir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Turpack MakineStick Paketleme MakinesiStick Pack Machines
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maraş Tarhanası: Maraş’ın Meşhur Lezzeti!
Maraş Tarhanası: Maraş’ın Meşhur Lezzeti!
Emek Sağlıktan İndirimli Hasta Yatağı
Emek Sağlıktan İndirimli Hasta Yatağı
Alpemix Nedir ve Nereden İndirilir
Alpemix Nedir ve Nereden İndirilir
Online Kitap Mağazası KTPKitabevi.com
Online Kitap Mağazası KTPKitabevi.com
Bebek Kapı Süsleri Hakkında
Bebek Kapı Süsleri Hakkında
Buca Vaillant Kombi Servisi
Buca Vaillant Kombi Servisi
Kazı Kazan Kartları ve Online Çekilişler Yeni Bir Devrim
Kazı Kazan Kartları ve Online Çekilişler Yeni Bir Devrim
Paratoner ve Topraklama Çözümleri
Paratoner ve Topraklama Çözümleri
Ankara ve Çevresinde Mutlaka Görülmesi Gereken Yerler
Ankara ve Çevresinde Mutlaka Görülmesi Gereken Yerler

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ