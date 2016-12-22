Kendinizi herhangi bir caddede ilerlerken hayal edin. Pek çok iş yerinin, bankanın, firmanın bulunduğu bir cadde. Bu caddede en çok dikkatinizi ne çekiyor? En ok neyin çektiğini bilemeyiz ama dikkatinizi en çok çekmesi gereken şey hiç kuşkusuz ki güvenlik kameraları. Gelin bu kameraları birlikte inceleyelim.
Gün içerisinde çok sık gördüğümüz güvenlik kameraları, bilinen kameraların aksine daha yüksek çözünürlüklü ve daha geniş hakimiyet alanı olan kameralardır. Bunun sebebi ise bu kameraların büyük kısmının speed dome kameralar olmasıdır.
Speed dome kameralar, güvenlik sistemlerinde bir devrim yaratarak PTZ özelliğiyle donatılmışlardır. Sağa veya sola otomatik olarak dönme anlamına gelen Pan, aşağı ve yukarı dikey olarak hareket anlamına gelen Tilt ve yakınlaştırma anlamına gelen Zoom kelimelerinden türeyen bu özellik, kameraların çok daha geniş bir alanda çok daha detaylı görüntüler çekmesini sağlamaktadır. Bu şekilde görüntüde otomatik veya uzaktan kontrol ile yakınlaştırma veya belirli bir alanı çekme gibi spesifik ayrıntılar yakalanabilmektedir.
İlk olarak yüksek donanımlı olarak üretilen speed dome kameralar, fiyatından ötürü birtakım maliyet değişiklikleriyle birlikte çeşitlenmişlerdir. Örneğin yüksek hızda ve kalitede görüntü çeken ve daha yüksek hareket kabiliyetine sahip speed dome kameralar
daha yüksek fiyatlardan alıcılarına ulaşırken, piyasada genel olarak kullanılan kameralar ise hareket kabiliyeti daha düşük, daha yavaş ve ortalama kalitede görüntü çeken speed dome teknolojisinden oluşmaktadır.
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