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Son dakika haberleri artık Seri Haber'den alınır

Günümüzde haber okumanın yeni trendi olan galeri sistemli haberlerimizle okuyucuyu sıkmadan eğlenceli bir şekilde haberlerimizi sunuyoruz...

Son dakika haberleri artık Seri Haber'den alınır

Günümüzde haber okumanın yeni trendi olan galeri sistemli haberlerimizle okuyucuyu sıkmadan eğlenceli bir şekilde haberlerimizi sunuyoruz...

26 Haziran 2015 Cuma 10:35
609 Okunma
Son dakika haberleri artık Seri Haber'den alınır
Son dakika haberleri denilince akla ilk gelen sitelerden olan serihaber.net olarak yayın hayatına başladığımız günden itibaren objektif yayıncı politikamıza sadık kaldık. Okuyucularımıza gerçekçi ve güncel haberi en hızlı şekilde ulaştırmak için de ekibimizle efektif bir çalışma biçimini prensip edindik.

Gerek haber içeriği, gerekse yazılım ve tasarım açısından sürekli olarak geliştirmeler yapmaya devam ediyoruz. Haber sitemizin kullanıcıları çok farklı bir demografik harita oluşturmaktadır. Bu dağılımsal haritayı en çok kategorilerimizin çeşitliliğinden faydalanarak sağlıyoruz. Spor, magazin, gündem, siyaset, teknoloji gibi birçok farklı kategoriye sahip olan sitemizde amacımız okuyucuyu reklamlara boğmadan en hızlı bir şekilde bilgilendirmek. Özellikle magazin haberleri kategorisi altında her zaman ahlaki değerlere ve insan haklarına büyük önem veriyoruz. Bir başkasının özel hayatını onun izni olmadan ifşa etmenin büyük bir suç olduğunu biliyor, bunun için de ekstra bir çaba sarfediyoruz.

Serihaber.net olarak ziyaretçimizle sürekli olarak fikir paylaşımında bulunabilmek için de cevap sistemi olan bir yorum sistemini ve sosyal medya üzerinden de yorum yapabileceğiniz bölümler bulunuyor. Bu yorum kısmından haber ile ilgili görüşlerinizi ister sitemiz üzerinden alacağınız bir takma isimle isterseniz de sosyal medya hesaplarınız üzerinden zahmetsizce yapabilirsiniz. Haber ile ilgili içerisinde argo ve başka görüşleri aşağılamayan her türlü yoruma açığız.

t Galeri haber sistemindeki amaç hap şeklindeki bilgiyi okuyucuya en iyi şekilde nüfuz etmektir, bunun bilincinde olan haber editörlerimiz de minimum yazı ve maksimum görselle haberleri siz ziyaretçilerimize iletmeye devam ediyorlar. Sitemiz diğer sitelere de destek ve haber içeriği sağlamak amacıyla manşet kodları sağlamaktadır. Sitene ekle bölümünden kendi sitenize uygun olan tasarımın kodlarına ulaşabilirsiniz.

Sitemizin genel yayın yönetmeni koltuğunda ise Arka Sıradakiler dizisinden de tanıdığınız oyuncu Temmuz Karikutal bulunuyor. Sektör içerisindeki deneyimi ile hızlı bir ivme yakaladık ve haber dünyasında temelleri sağlam olan bir haber sitesi için her dakika çalıştığımızı bilmenizi isteriz. Görüş ve önerilerinizi iletişim bölümünden bizlere iletebilirsiniz.

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Son Güncelleme: 26.06.2015 08:38
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