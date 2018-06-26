SnapChat'in Artan Popülerliği ve Artan Riskleri

Aynı zamanda içerisinde çizimler de paylaşabiliyorsunuz. Ücretsiz olarak yüklenebiliyor ve hiçbir ek ücret ödemeden uygulamayı mesajlaşma için kullanabiliyorsunuz. Dünyanın her yerinde çok popüler.

Uygulama kısa bir süre önce piyasaya sürüldü ve çok kısa süre içerisinde büyük bir kitlenin, özellikle genç akıllı telefon kullanıcılarının favori uygulamalarından biri haline geldi.

Uygulamanın, onu diğer ücretsiz mesajlaşma uygulamalarından ayıran pek çok ilgi çekici özelliği var. Bunların bir kısmı:

Uygulamanın birkaç saniye içerisinde kendisini imha eden sohbetler gibi muhteşem bir özelliği var. Evet, uygulamanın kullanımı gerçekten çok kolay. Telefonunuzun kamerasından yeni bir fotoğraf çekebilir, bunun için alıcıyı seçebilir, ayrıca mesajın kullanıcı için görünür olacağı süreyi belirleyebilirsiniz (15 saniye diyelim). Alıcı tarafına geçersek, ne zaman çevrimiçi olursa o zaman mesajınıza tıklayabilir, mesajsa ekranında sadece 15 saniye için görünür olur. Sınıra ulaşıldığında mesaj otomatik olarak kaybolur, sadece mesajın detayları kalır. Kullanıcıları arasında onu bu kadar popüler yapan sunduğu diğer bir özelliğiyse basit ve ilgi çekici çizimler yapmaya imkan tanıması. Evet, SnapChat'te kolayca resim çizebilir veya fotoğrafların üzerine bir şeyler karalayabilir, görsellere yazı ekleyebilir ve daha sonra kişi listesinden seçtiğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bu özellikler, sosyal medya platformlarını kullanarak düşüncelerini ifade etmek ve arkadaşlarıyla biraz eğlenmek isteyen gençler ve kolaja ilgi duyan kişiler tarafından çok sevilmektedir. Bu uygulama sahip olduğu çok sayıdaki sohbet özelliği nedeniyle insanlar tarafından yaygın olarak kullanılıyor. SnapChat'te iyi kalitedeki görüntülü ve sesli aramaların keyfini çıkarabilirsiniz. Görüşme yaparken de görüntüleri düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Kullanıcılar aynı zamanda videolar ve sesli notlar bırakılır. Bu notlar alıcı tıkladığında birlikte çalınan (ses ve video) kısa kliplerdir. Bu uygulamanın gençler arasında çok popüler olan en inanılmaz özelliklerinden biri lensler özelliği. Bu özellik, kullanıcılara ilgi çekici sesler eşliğinde gerçek zamanlı eğlenceli özel efektler kullanabilmelerini sağlıyor. Videolardaki sesleri değiştirebilir veya arkadaşınızın görüntüsünü komik bir fotoğrafla değiştirebilirsiniz. SnapChat'in bir diğer özelliğiyse her geçen gün daha popüler hale gelen hikayeleri. Kullanıcılar SnapChat hikayesi olarak yayınlamak için bütün arkadaşlarının videolarını veya resimlerini bir araya getirebilir. Sadece 24 saat boyunca yayında kalacakları için normal Snaplerden farklıdır. Gençler bu özelliği, uygulamayı kullanan bütün arkadaşlarıyla 24 saat içinde otomatik olarak kaybolacak anlık görüntü paylaşabildikleri için çok sevmektedir. Bu hikayelerin bir kısmı herkese açık olarak paylaşılıyor, yani aynı zamanda sevdiğiniz ünlülerin veya müzik gruplarının hikayelerini görebileceksiniz.

SnapChat her gencin telefonunda bulunduğu için, uygulamanın artan popülerliği kullanımından doğacak risk oranını da arttırıyor. Küçük çocuklar kolay hedef olduğu için SnapChat hackleme, çocuklarını takip etmek isteyen ebeveynler için çok faydalı. Gençler bu uygulamanın gelişmiş özelliklerini kullanarak gereksiz materyalleri çevrimiçi olarak paylaşabileceğinden, onlara göz kulak olmak çok önemli.

SnapChat'in verileri cihaz hafızasına kaydedilmediği için çocuğunuzun saatlerce uygulamada ne yaptığını bilmeniz zor. Çocuğunuz illa tehlike altında olacak diye bir şey yok, ama masum çocukları kandırmak için bu tür fırsatları bekleyen birçok insan var. Denildiği gibi, sonradan pişman olmaktansa önceden önlem almak daha iyidir, o yüzden ebeveynlerin bu konuyu göz önünde bulundurması gerek.

Silinen mesajları okumak için bir yol bulmalısınız, böylece çocuğunuz hakkında her şeyi bilebilirsiniz. Bu yüzden iyi bir SnapChat takip uygulamasına ihtiyacınız var. Bunlar silinen verileri, snapleri veya mesajları sizin için geri getirmek üzere tasarlanmış profesyonel araçlardır. Bu uygulamaları birinin SnapChat hesabındaki silinen bilgileri okumak için kullanabilirsiniz.

Bu mesajlaşma uygulamasının gençler arasında gittikçe daha çok popülerleşmesiyle birlikte ebeveynlerin çocuklarına göz kulak olmasına yardım edecek bir araca ihtiyaç duyulmaktadır. Bugünlerde çok fazla casusluk uygulamasıyla karşılaşılmasının sebebi de bu.