Slot Oyunlarında Kazandırma İhtimali Nedir?

Slot oyunları oynanması oldukça basit ve hiçbir yeteneği gerektirmeyen oyunlar oldukları için, acemisinden profesyoneline hemen herkesin sıklıkla tercih ettiği oyunlardır. Bu oyunlarda, küçük miktarlar harcayarak, büyük kazançlar elde etmek mümkündür. Ancak, bununla beraber kazanma ihtimaliniz daha düşük olmaktadır. Paralı rulet , blackjack ve poker gibi oyunların aksine Slot oyunlarının kazandırma ihtimali, geri ödeme oranına göre değişiklik gösterir.

Slot Oyunlarında Geri Ödeme

Öncelikle slot oyunlarında kazanmak, tamamen şansa bağlıdır. Şans yanınızda ise kazanır, değilse kaybedersiniz. Ayrıca gereğinden fazla uzayan her oyun sizin için kayıp anlamına gelmektedir. Bu nedenle şansınız dönmeden o oyunu sona erdirirseniz kazanırsınız. Ancak slot oyunlarının bir bütün olarak, kazandırma ihtimaline bakacak olursak, bu durum hemen her oyunda değişiklik göstermekle beraber ortalama %93 ile %98 arasındadır. Peki slot oyunlarında geri ödeme ne anlama gelmektedir.

İnsanlar geri ödeme konusunda bu oranları duyduklarında, sanmaktadırlar ki anında bu oranlarda, kasası kadar kazanç elde edilecek. Bu yanlış bir kanıdır. Geri ödeme oranı, bir slot makinesindeki, toplamda belirli bir miktardaki oyunun sonucu olarak, oyunculara ödenen geri ödemeyi ifade etmektedir.

Daha açıklayıcı bir örnek verecek olursak, slot oyunlarında geri ödeme oranı şu şekildedir. Slot oyununun üreticisi, geri ödeme toplam için bir limit belirler. Örneğin bu 100.000 olsun. Ve bu slotun geri ödemesi ise, %98 olsun. Bunun anlamı toplamda oynanmış olan 100.000 TL lik oyunun sonunda, en başından beri oyunculara verilen ödeme, bu miktarın %98’i yani 98.000 TL olmaktadır. 2.000 TL casinoya kazanç olarak gider. Ve geriye kalan kısımda, oyunculara ödeme olarak zaten iade edilmiştir.

Yani geri ödeme oranı anlık görülebilen bir şey değildir. Fakat elbette, geri ödemesi yüksek bir oyunda oynamak, kazanma şansınızı daha çok artıracaktır.