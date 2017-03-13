Şirketler Seo Ajansından Neler Beklemeliler?

Her geçen gün artan internet kullanım oranıyla beraber, şirketlerin hizmet ve ürünlerini duyurabilmek için offline pazarlama çalışmaları dışında online pazarlama yöntemlerine de yönelmeleri artık zorunlu hale geldi diyebiliriz. Bunu inkar etmek artık mümkün değildir. Online pazarlama yöntemlerinden birisi de seo yani arama motoru optimizasyonudur. Arama motorlarında kullanıcıların karşısına ilk sayfada, hatta ilk sıralarda çıkan şirketler rakiplerine göre çok daha avantajlı duruma gelebilirler. Organik olarak ilk sayfada yer almak ise hem çok daha kalıcı olarak size geri dönüş sağlayacağı gibi hem de kullanıcıların gözünde daha da güvenilir ve bilinir hale gelmenizi ve sağlayacaktır.

Her şirket seo çalışmalarını yürütmek için ise kendi şirket içinde bir ekip kuramayabiliyor. Burada da seo ajansı devreye giriyor. Özellikle online pazarlama tarafında yeni atılımlar gerçekleştiren ve hedef büyüten şirketler için dışarıdan alacakları seo hizmeti çok önemli hale geliyor. Seo ajansı seçmek için ise çok titiz olmakta fayda var. Özellikle eski yöntemleri uygulayan çok sayda seo ajansı bulunmaktadır. Sadece şunu unutmamak gerekir. Seo çalışmaları gerçekten emek, zaman ve sabır isteyen çalışmalar olduğu için seçim yaparken çok kısa vadede size büyük hedefler koyan ajans ya da kişilerden uzak durmanız gerektiğidir. Çalışmak istediğiniz seo ajansını seçtiniz peki sonra neler olacak, onlardan size ne gelecek, nerelere dikkat etmelisiniz kısaca bunlardan bahsedelim.

Çalıştığınız Seo ajansından Ne Beklemelisiniz?

Beraber çalıştığınız seo ajansının öncelikle arama motoru dinamiklerine, güncellemelere, trendlere hakim olmasını beklemelisiniz. Çünkü seo çalışmalarında yapılacak büyük hataların geri dönüşü çok daha zahmet ve emek gerektirmektedir. Bu, şirketiniz için hem maddi hem de zaman kaybına yol açacaktır.

yapılacak büyük hataların geri dönüşü çok daha zahmet ve emek gerektirmektedir. Bu, şirketiniz için hem maddi hem de zaman kaybına yol açacaktır. Çalışacağınız anahtar kelimeleri ya da sayfaları doğru seçmek en önemli kriterlerden birisidir. Seo çalışmaları uzun dönemli ve geleceğe dönük çalışmalar olduğu için size maksimum seviyede geri dönüş sağlayacak çalışmalar olmalıdır. Bunlar eticaret siteleri için ürün ya da kategori çalışmaları olabileceği gibi, diğer sektörlerde verilen hizmetler ve marka bilinirliğini yükseltecek çalışmalar olabilir.

Sizin yanınızda olduğunu gerçekten hissettirmesini beklemelisiniz. Sadece siz talepte bulunduğunuzda değil, sizin dışınızda da sitenizin durumunu sürekli kontrol edecek ve herhangi bir aksi durumda hızlı aksiyon ve çözüm önerileri getirebilecek bir ajansla çalışmanız çok daha faydalı olacaktır.

Planlı çalışıp doğru raporları size aktarmasını beklemelisiniz. Siteniz için en doğru olan dinamikleri kavrayıp o yönde çalışmalar yapan ve raporlarda en ince ayrıntısına kadar sizi bilgilendiren, çıkan sonuçları yorumlayan ve o yorumları sonuca döndürebilecek bir seo ajansı ile çalışma yapmalısınız.