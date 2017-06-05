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SİGMA ile Mekanik Tesisat ve Mekanik Proje Konusunda Yenilikçi Fikirler

SİGMA ahşap, çelik ve betonarme alanında bilimsel ve pratik çözüm yollarını birleştirerek sizlere çözümler üretir.

SİGMA ile Mekanik Tesisat ve Mekanik Proje Konusunda Yenilikçi Fikirler

SİGMA ahşap, çelik ve betonarme alanında bilimsel ve pratik çözüm yollarını birleştirerek sizlere çözümler üretir.

05 Haziran 2017 Pazartesi 01:22
21 Okunma
SİGMA ile Mekanik Tesisat ve Mekanik Proje Konusunda Yenilikçi Fikirler

Yapıların ısıtılması, soğutulması, havalandırması, sıhhi tesisatının yapılması ve yangın tesisatı gibi konuları içeren bölümler mekanik projenin kapsamı içindedir. Mekanik tesisat makine mühendisleri tarafından yapılır. Doğru bir mekanik tesisat projesiyle enerji tasarrufu sağlanır. Projelendirmede yasal standartlar dışında uluslararası standartlara uygun tasarımlar yapılarak enerji seviyesi daha yükseğe çıkarılır. Projeye uygun olarak yapılan mekanik tesisat kullanıcının da yaşam standardını yükseltir.

Mekanik Projelendirme işlemi

Mekanik tesisat işlemlerinde mekanik proje program yardımıyla yapılır ve paftalar halinde basılır. İmalatta nereden boru ve kanalların geçeceği tespit edilir. Titiz bir çalışma gerektirir ve proje ile ısı kayıpları ile kazançlar belirlenir. Kayıpların durumuna göre ısıtma ve soğutma cihazları seçilerek gerekli projelendirme işlemleri yapılır. Mekanda bulunan kişi sayısına göre taze hava egzoz debileri belirlenir. Proje takip edilerek belirli cihazlar yerleştirilir ve kanallar kesitlendirilir. İstediğiniz zaman rapor oluşturulur ve menfez listesi ile metrajı da raporda alabilirsiniz.

Mekanik Tesisat Dalları Nelerdir?

Isıtma ve soğutma tesisatı, sıhhi tesisat, havalandırma tesisatı, otomasyon tesisatı ve yangın tesisatı olarak ana başlıklar halinde mekanik tesisat işlemlerini bulabilirsiniz. Yapıların mekanik projelendirilmesi ise havalandırma sistemlerini, ısıtma ve soğutma sistemlerini, sulu yangın söndürme sistemlerini, yangın söndürme sistemlerini, duman egzoz ile basınçlandırma sistemlerini ve temizlik sus sistemlerini kapsar. Atık su drenaj sistemleri ile temiz ve pissu arıtma sistemleri de proje kapsamındadır. Mimari projeye uygun olarak yapılır ve makine mühendislerince hazırlanan projelerle gerçekleştirilir. Ölçekleri ise yapının büyüklüğüne ve özelliklerine göre belirlenir.

SİGMA ahşap, çelik ve betonarme alanında bilimsel ve pratik çözüm yollarını birleştirerek sizlere çözümler üretir. http://sigmamuhendislik.com.tr/mekanik-proje/ ile çok katlı yapılar, ahşap ve çelik yapılar, sanayi yapıları alanlarında çözümleri deneyimli akademik kadrolar tarafından alırsınız. Danışmanlık alanında ise yatırımcılara multidisipliner uzman ekiplerinden yararlanma olanağı sunar. Devam eden projelerinizde ise sizlerin yanında yer alarak en doğru çözümleri sizlere sunar. Gerek görüldüğü durumlarda ise konuyla ilgili olarak üniversite raporu ve onayına da başvurulur. SİGMA proje yönetiminin de tüm aşamalarında yer alır ve inşaat sürecini programlar, programı yönetme hizmetini de sunar.

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Anahtar Kelimeler:
Mekanik ProjeSİGMASİGMA Mühendislik
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