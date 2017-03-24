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Sigarayı bırakmanın formülü

Kim sigarayı bırakma kararı alırsa, içindeki nikotin ve bağımlılık yapan bileşenleri yüzünden çok azımız bu kararında iradeli olur ve bırakabilir.

Sigarayı bırakmanın formülü

Kim sigarayı bırakma kararı alırsa, içindeki nikotin ve bağımlılık yapan bileşenleri yüzünden çok azımız bu kararında iradeli olur ve bırakabilir.

24 Mart 2017 Cuma 15:51
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Sigarayı bırakmanın formülü

Beynimizdeki sigaraya olan bu zaafımız beraberinde vücudumuzda derin izler bırakacak büyüklükte tahribatlara yol açar. Bugünlerde yaydın bir ağızla e-sigara olarak da bilinen elektronik sigaralar her geçen gün popülerliğini ve etki alanını artırıyor. İçimi, gerçek sigaraya nazaran daha kolay ve zararı da gerçek sigaraya göre çok çok az zararlı olan elektronik sigaraların kullanımı, erişilip satın alınması çok kolay. Siz yeter ki sigarayı bırakma kararı alın, bu yöntem mutlaka sizlere de iyi gelecek.

Elektronik sigara tam olarak nedir?

İlk olarak fiyatı, normal sigaraya göre daha ucuzdur. İçinde nikotin bulunmaz fakat nikotin almışcasına bir etki bırakır. Kullanımınızda içinize çektiğiniz nefes, vücudunuza buhar olarak geri döner. Yani gerçek sigara gibi duman üretip, çevrenize zarar vermezsiniz. Gerçek sigara içerken pasif içicilerin de bundan etkilenmemesi imkânsız iken, elektronik sigara kullanımında pasif içici diye bir kavram yoktur. Çünkü ortada duman diye bir şey yoktur. Elbette sigaranın her türlüsü zararlıdır ama kolay kolay özgür iradeleriyle bırakamayanlar için Smok Türkiye şirketinin her bireye özel modelleri, en uygun alternatif yöntemdir. Sigarayı gerçekten bırakmak istiyorsanız Smok elektronik sigara ile hemen şimdiden ilk adımı atmalısınız. Çünkü sağlık her zaman geri gelmez ve yarın geç olabilir. Elektronik sigarayı kullanımınız ile beraber zamanla daha az içeceksiniz ve sağlığınız da cebiniz de önemli ölçüde rahat edecektir. Daha önce hiç sigara içmemiş bireylerin, elektronik sigarayı kullanmaması kendi lehine olacaktır.

Kullanımı ve bileşenleri

Elektronik sigaranın içinde buharlı su vardır. Siz çektiğinizde sıvı buharı tekrar vücudunuza girer. Suyun içinde kanserojen bir madde yoktur. Suyun içinde alkolit sıvısı adı verilen bir madde vardır. Normal bir sigaranın insan sağlığına % 100 zararı varsa, elektronik sigara için bu oran en fazla % 10 seviyelerindedir. Elektronik sigaranın da çeşitli yedek parçaları vardır. Şarj aleti, şarj edilebilir piller, elektronik sigara likitleri ve bataryaları ile sağlam bir üründür. Smok, rahatlıkla alış veriş yapabileceğiniz güvenli bir sitedir. Kesinlikle çevrenizdekilere önerebilirsiniz.

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