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Sigaranın Esiri Olmayın!

Datça macunu, sigara tiryakiliğine kısa sürede son verebilmeniz adına tasarlanmış, içeriğini tamamen bitkisel kürlerden oluşturan bir macun çeşididir.

Sigaranın Esiri Olmayın!

Datça macunu, sigara tiryakiliğine kısa sürede son verebilmeniz adına tasarlanmış, içeriğini tamamen bitkisel kürlerden oluşturan bir macun çeşididir.

01 Ağustos 2017 Salı 18:14
8 Okunma
Sigaranın Esiri Olmayın!

Osmanlı döneminden bu yana yoğunlukta tüketilen ve Dünya genelinde yaygın olan bu ürün çeşidi, Türkiye distribütörü www.datcaacibadem.gen.tr adresinden sizlere ulaştırılmaktadır.

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Acıbadem MacunuDatca Acıbadem
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