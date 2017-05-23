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Shrink Paketleme Nedir ve Neden Tercih Edilmelidir?

Shrink makinesinde, üretilen ürünün üretimden çıkma noktasında en iyi görsele ve aynı zamanda en doğru korunma yöntemine bürünerek paketlenmesi amaçlanır.

Shrink Paketleme Nedir ve Neden Tercih Edilmelidir?

Shrink makinesinde, üretilen ürünün üretimden çıkma noktasında en iyi görsele ve aynı zamanda en doğru korunma yöntemine bürünerek paketlenmesi amaçlanır.

23 Mayıs 2017 Salı 22:54
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Shrink Paketleme Nedir ve Neden Tercih Edilmelidir?

Bugün üretim alanlarının hemen hepsinde ürün gideceği noktaya ulaşmadan önce görsel kalitesi tamamlanarak gerekli koruma oluşturulduktan sonra nakliyesi gerçekleştirilmektedir. Tabi ki, her sektörde üretim ve nakliyenin kendisine has aşamaları vardır. Ancak doğru planlanmayan bir üretimde çeşitli sorunlar çıkar ve bu çıkan sorunlar üreticiye ekonomik zarar olarak yansır. İşte bu gibi geçmişten günümüze kadar yansıyan olumsuzlukların önüne geçmek adına tasarlanan shrink paketleme, shrink makinası ile yapılan özel bir paketleme tekniğini içermektedir. Bu paketleme yöntemi paketlenecek ürün etrafından filmin geçmesi ve filmin çevresine kaynak yapılması şeklinde iki aşamadan oluşan bir tekniktir. Mesela 30’lı bir ayran kolisini ele alırsak, ayranların herhangi bir koruması olmadan nakliyatının yapılması, gerçek kişisine ulaşana kadar yolda hasar görmesine yol açacaktır. Ürünler market reyonlarında bozuk bir kalıpla yer aldığında ise hiçbir tüketici ürünü almayacak ve böylece hem üretici hem aracı hem de satıcı ciddi boyutta zarar edecektir. Shrink makinasının nasıl çalıştığını merak ediyorsanız Maripak firmasının bu sayfasında detaylara ulaşabilir, videosunu izleyebilirsiniz.

Bakıldığında tek bir yanlış uygulama tüm emeği boşa çıkartmakta ve verilen onca emek çöğe gitmektedir. Oysaki, sizlere önerilen shrink makinası yüksek koruma sağlayabilen bir uygulamayı öne çıkarttığı için tercih edilmeli ve makinenin kullanıcılarına bakıldığında ise seri üretimlerde sorunsuz işleyişe sahip olduğu görülmektedir. Yine ayran kolisinden örnek verirsek 30’lu tekli paketi bir paket haline dönüştürerek tekli paketleri sabitlemekte ve bu sayede ürünler taşıma esnasında sağa sola savrulmadan görsel kalitesinden bir şey kaybetmeden alıcısına ulaştırılmaktadır. Dolayısıyla yukarıda verdiğimiz olumsuz örnekte ortadan kalkarak üreticisine zarar değil kazanç getirmektedir. Profesyonel ambalajlama için şimdilerde hemen her alanda kullanımı tercih edilen shrink makinesi, kullanılacak iş, verimlilik ve sonuç doğru analiz edilerek seçim yapıldığında yüz güldüren verilere ulaşılmasını sağlamaktadır.

Yalnız çok konuşulan shrink makinası faydaları doğru üreticiden temin edilen makine ile elde edilebilir olduğu unutulmamalıdır. Birden fazla üreticinin farklı makine modelleri arasından üretiminizde verim sağlayacağınız ve herhangi bir soru yaşadığınızda üretici firmanızdan teknik servis alabileceğiniz bir firmadan makineyi satın almanız önemli bir husustur. Shrink makinesinde, üretilen ürünün üretimden çıkma noktasında en iyi görsele ve aynı zamanda en doğru korunma yöntemine bürünerek paketlenmesi amaçlanır. Ful otomatik ve yarı otomatik modellerinde L kaynak ile sürekli kesim gibi tasarımlar vardır. üretiminizde sorun yaşamamak ve seri şekilde paketleme işlevi gerçekleştirilip ürünlerinizin nakledilmesi için shrink makinesinin özelliklerinden faydalanabilirsiniz. Marka ve modeline göre fiyat konusunda da değişiklik görebileceğiniz makinelerde, bütçenize uygun olan modeli üretim hızınızı ve kalitenizi artırmak için tercih etmelisiniz. Unutmayınız ki, bir üreticinin kalitesi ürettiği ürünlerin görselinden geçmektedir. Shrink makinası sadece ürünlerde bariyer olarak kullanabilir, isterseniz de daha güçlü ve güven veren bir görsele sahip olmaları içinde barkot veya reklam basılı şekilde de paketleme seçeneğini değerlendirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
MaripakShrink PaketlemeShrink Makinası
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