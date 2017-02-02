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Sezonun En Beğenilen Tesettür Abiye Modelleri

Tesettür modasının en dikkat çekici parçaları arasında yer alan abiyeler, her sezonda daha da göz kamaştırıcı olarak karşımıza çıkıyor.

Sezonun En Beğenilen Tesettür Abiye Modelleri

Tesettür modasının en dikkat çekici parçaları arasında yer alan abiyeler, her sezonda daha da göz kamaştırıcı olarak karşımıza çıkıyor.

02 Şubat 2017 Perşembe 19:51
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Sezonun En Beğenilen Tesettür Abiye Modelleri

Tesettür abiyeler estetik görünüm sağlamaları sayesinde muhafazakar kadınların özel günler için kıyafet arayışlarında büyük kolaylık sağlıyor. Sitemizde yer alan dünyada öncü tesettür giyim markalarının en şık tesettür abiye modelleri ile göz alıcı ve çarpıcı bir görünüme sahip olabilmeniz mümkün. Göz kamaştırıcı güzellikleriyle adeta gecenizde ışıl ışıl parlamanıza yardım eden abiyeleri, renk, desen, tasarım çeşitliliği ile beğeninize sunuyoruz. Siyah, pembe, mint yeşil, saks gibi özel davetlerde en canlı renklerle boyanan tesettür abiyeler, iki renkli, desenli, güpürlü modellerle dikkat çekiyor. Her tarza, her yaşa ve her bedene uygun çeşitlilik gösteren modellerle kendi stilinize en uygun olanı aksesuarlarla tamamlayarak kusursuz ve görkemli bir görünüme dönüştürebilirsiniz. Tesettür giyimde şıklığın simgesi haline gelen abiyeler, elbise ve takım olarak tasarlanmış modelleriyle de sitemizde yer alıyor. Kumaş içeriklerine göre de farklılık gösteren tesettür abiye koleksiyonunda tüm modellerimiz ayrı ayrı göz dolduruyor. Çiçek desenli abiye modellerinin gümüş renklerle işlenerek nakışlandığı tasarımlar adeta sizi büyüleyici yolculuğa çıkarıyor. Dantel detaylı şifonlu abiyeler, zarif ve ışıltılı bir duruş kazandırıyor. Baş örtüsünün elbiseden farklı renkte tasarlandığı modeller, başörtüsü ile aynı renk kemerle desteklenerek hoş ve şık bir havaya bürünüyor. Pelerin detaylı abiye modelleri ise minimal fütüristik bir tasarım arayanlar için ideal. Pelerinli abiye tercih ettiğinizde gecenizde muhteşem bir manzaraya davetiye çıkaracağınız kesin. Birbirinden farklı markaların çalışmalarına yer verdiğimiz online mağazamızda sezonun en trend tesettür abiye modelleri davetlerinize ayrı bir hava katacak.

Dinamik, zarif, şık ve daha fazlası tesettürlü kadınları en rahat ve en kolay tercih yapacağı modeller burada. Modanın aranan adresi www.modamiz.com moda dünyasındaki bütün yenilikleri yakından takip ederek iddialı tasarımları ayağınıza kadar getiriyor. Hayalinizdeki modele online mağazamızı ziyaret ederek, keyifli bir alışveriş yapmanın huzurunu yaşamak istemez misiniz?

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