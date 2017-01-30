Sevgililer Gününe Özel Kar Küresi Modelleri Kar küreleri, daima umudu ve hayal etmenin gücünü hatırlatacak hikayelere ev sahipliği yaparlar. Her bakışta, her melodide farklı bir hikâyeye bürünürler.

Sevgililer günü hediyeleri içerisinden kar küresi tercih etmeniz ise sevgilinizin aldığı en değerli hediye olacaktır. Çünkü ona boyutun önemli olmadığı kocaman bir dünya armağan ediyorsunuz!

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Keman Çalan Kız ve Romantik Erkek Temalı Kar Küresi ve Müzik Kutusu

Elele Tutuşan Sevimli Kız ve Erkek Temalı Ayaklı Kar Küresi ve Müzik Kutusu

Kalp Tutan Sevgililer Temalı Kar Küresi ve Müzik Kutusu

I Love You Kar Küresi ve Müzik Kutusu

Elele Tutuşan Musmutlu Çift Kar Küresi ve Müzik Kutusu Işıklı

Gelin Damat Temalı Romantik Kar Küresi ve Müzik Kutusu