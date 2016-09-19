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Sesli İletişim ve Grup Oluşturma Programı

Teamspeak, bir sanal sunucu üzerinden yapacağınız görüşmeler sayesinde sesli iletişim kurabileceğiniz bir online konferans programıdır.

Sesli İletişim ve Grup Oluşturma Programı

Teamspeak, bir sanal sunucu üzerinden yapacağınız görüşmeler sayesinde sesli iletişim kurabileceğiniz bir online konferans programıdır.

19 Eylül 2016 Pazartesi 06:12
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Sesli İletişim ve Grup Oluşturma Programı
Teamspeak, bir sanal sunucu üzerinden yapacağınız görüşmeler sayesinde sesli iletişim kurabileceğiniz bir online konferans programıdır.

Multiplayer oyunlar oynarken daima takım arkadaşlarınızla irtibat halinde olmanız ve strateji veya bir sonraki hamlelerinizi ortaklaşa belirlemeniz gerekir. Teamspeak çoğunlukla online oyuncular için bu aşamada devreye giriyor ve iletişim kopukluğunu sıfıra indirerek size arkadaşlarınızla kıyasıya haberleşebileceğiniz inanılmaz bir sesli konferans deneyimi sunuyor.

TeamSpeak, piyasada yer alan yazılımlarla karşılaştırdığımızda en yüksek verimin elde edildiği ender yazılımlardan biri. Yazılım kullanıcı sürümü ve sunucu sürümü olarak iki farklı versiyona ayrılıyor. Eğer kendinize özel TeamSpeak sunucunuzu oluşturmak istiyorsanız ev bilgisayarınıza kuracağınız sistemle tamamen gizli ve güvenli bir konferans ağına sahip olabiliyorsunuz.

Yazılım çapraz platform destekli olarak sunuluyor ve PC, Mac yada Linux üzerinde tam performansla çalışıyor. Tıpkı diğer sistemlerde olduğu gibi TeamSpeak üzerinde de sunucu yöneticileri gelişmiş haklara sahip oluyor. Yöneticiler istedikleri bir kullanıcıya özel konuşma hakkı gibi imtiyazlar tanıyabiliyor veya konferanstan kullanıcıyı uzaklaştırabiliyor. Yöneticiler dilerse şifre koruması yardımıyla da daha güvenli konferans odaları oluşturabiliyor.

Basit ve oldukça temel bir görünüme sahip olmasına karşın TeamSpeak’in menüleri ilk defa kullanan bilgisayar kullanıcıları için biraz karmaşık ve komplike görünebiliyor. Neyse ki yalnızca ilk kullanımınızdan sonra menülere kendinizi adapte edebiliyor ve programın tüm özelliklerinden faydalanacak hale gelebiliyorsunuz.

Online oyunlarda arkadaşlarınızla birlikte iletişim üstünlüğü kurmak veya iş arkadaşlarınızla mekan bağımsız olarak çevrimiçi konferanslar gerçekleştirmek istiyorsanız TeamSpeak’i denemeden kesinlikle diğer alternatiflere göz atmayın.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 19.09.2016 05:57
Anahtar Kelimeler:
Teamspeak
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