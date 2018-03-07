Ses yalıtım merkezi, dünyada kabul görmüş ses yalıtım malzemeleri ile ses yalıtım tekniklerini birleştirerek tüm gürültü ve titreşim kontrolü uygulamalarını eğitimli kadrosu ile yerine getirmektedir. Ses yalıtım problemleri kentleşmenin yoğun olduğu yerlerde ses izolasyonu ihtiyaçlarını da beraberinde getirmektedir. Gün geçtikçe gelişen ses yalıtım malzemeleri, sorunların çözümünde önemli rol oynamaktadır. Ses yalıtım uygulamalarındaki ana hedef sesin kaynağına müdahale etmektir. Ses izolasyonu gürültünün geldiği noktaya uygulandığı takdirde iyi bir ses yalıtımı sağlanmış olur. İnşaat aşamasında gürültü oluşturabilecek mahallerin saptanması ve buna uygun ses yalıtımı önlemlerinin alınması hem bütçe hedefleri bakımından hem de zamandan ciddi anlamda tasarruf sağlar. İnşaat aşaması bitmiş, kullanılmakta olan yapılarda ise ses izolasyonu istenilen ses yalıtımı değerlerini veremeyeceği gibi, inşaat aşamasında yapılan ses yalıtım uygulamalarına göre 5 kat daha fazla maliyetlidir. Bize gelen gürültü şikâyetlerinin önemli bir kısmını konutlar oluşturur. Konutlarda ortak duvarlarda kullanılmayan ses yalıtım malzemeleri ve katlar arası şap veya parke altı kullanılmayan ses yalıtım malzemeleri bu sorunların temelini oluşturur. Sıklıkla karşılaştığımız bir başka şikâyet konusuda dış ortamdan gelen şehir gürültüsü ve jeneratör gürültüsü oluşturmaktadır. Jeneratör ses izolasyonu sistemleri perforeli delikli saclardan imal edilen özel ses izolasyonu kabinleri ile çözümlenir. Jeneratörün çalışma performansını düşürmeden ses yalıtımı yapılması önemlidir. Şehir gürültüsünden kaynaklı seslerin izolasyonunda ise kilit nokta inşaat zamanında dış cephede kullanılan duvarın kütlesi ve camların ses yalıtım değerlerini sağlıyor olmasıdır. Aksi takdirde yol ve şehir gürültüsünün konutlarda önüne geçmek mümkün değildir. Sitemizde sizlerden gelen soru cevaplara yer verdiğimiz yerden benzer sorunların cevaplarını bulabilirsiniz. Bu noktada ses yalıtım merkezi olarak üzerimize düşen görev bilinci ile cevaplamaya çalıştık. Ses yalıtım sistemleri hakkında daha fazla bilgi almak için ve ses yalıtım ürünleri ile ücretsiz keşif desteği için bize iletişim formundan ulaşabilirsiniz.

Patentli, Yenilikçi ve Sürdürülebilir Ses İzolasyonu Çözümleri