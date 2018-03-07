SEO Fiyatları aşağıda da bahsettiğimiz üzere çok değişken faktörlerden oluşmaktadır, biz, seo fiyatları konusunda hem en optimum fiyatı hem de en doğru fiyatlamayı yapmış olan sektörde iyi bilinen bir seo firmasıyız. Bu nedenler doğrultusunda seo ücretleri yapılandırması için bizi arayınız. SEO fiyat konusunda en doğru bilgiyi bu şekilde edinebilir, konu hakkında net bilgi sahibi olabilirsiniz. Doğru bir seo fiyat çalışması her zaman doğru seo ücretleri analizi ile gerçekleşir bu sebepten dolayı, uzman arkadaşlarımız ile bir an önce görüşünüz.

TÜM TÜRKİYE'DE HİZMET VEREN İLK 3 SEO FİRMASINDAN BİRİYİZ.

Sitemizi kısaca gezdiğinizde aylık periyotlarda Web siteniz için yapılacak çalışmaların ne denli geniş bir çalışma olduğunu sizde göreceksiniz. Web sitenize güncel Seo teknikleriyle, lafta olmayan deneyimli ” uzman ekibimizle” çalışmalarımızı bir düzen içerisinde organik ve google algoritmasına uyumlu olarak yapıyoruz. Seo fiyatları tablomuza gelince mümkün olan en düşük seviyelerde tutuyoruz. Nedeni ise tüm çalışmalar tamamen firmamızın iç dinamiğinde gerçekleşiyor. Dışarıdan herhangi İnternet sitelerinden hizmet almıyoruz. Arama Motorları üzerine yaklaşık 8 seneden beri devam eden çalışmalarımız var. Bu süre içerisinde Arama motorlarındaki özellikle Google’da yaşanan gelişmeler, değişimler ve tüm süreçleri birebir içinde yaşamış bir firmayız. Bu değişimi bünyemizde olan yüzlerce web sitesi üzerinde yaptığımız çalışmalarla mümkün olmuştur.

Müşterilerimizin % 100 ‘ü memnun

Fiyatlandırma verilen hizmetle paralel orantılarda olmalıdır. Biz mümkün olduğunca fiyatları en aşağı çekerek müşterilerimize hizmet veriyoruz.Müşterilerimize yaptığımız Seo çalışmaları başarılı ve hızlı sonuçlar veriyor. Hizmet alan müşterilerimizin % 99‘u memnun. Rahatlıkla bizi arayarak referanslarımız hakkında bilgi alabilirsiniz. Sadece Seo konuları üzerine deneyimli, düzenli güncel eğitim alan bir kadromuz var. Etkili bir çalışma planımız ve gündemden hiç kopmadan dolaylı teknikler yerine ayağı yere basan, sitenin bugünü ve gelecekteki alt yapısını güçlendiren çalışmalar yapıyoruz.

Şunu görüyoruz ki, Google her son güncellemesinde çok daha verimli, çok daha adil, çok daha gerçeğe yakın bir arama yapısıyla karşımıza geliyor. Bizlerde şunu biliyoruz ki, hizmet verdiğimiz sitelere ne kadar düzgün ve geleceğe yönelik çalışma yaparsak eğer o kadar hem şimdiki zamanda hemde uzun vadede başarılı sonuçlara ulaşacağız.

Geri Dönüşü Mümkün Olmayan Yollara Girmeyin

Muhakkak ki birbirinden farklı fiyatlar ve vaadler ile suistimale açık bir konu olan Seo çalışması, gelişi güzel duruma göre rakamlarla, alt yapısı olmayan yurt dışı bağlantılı çalışmalarla Seo hizmeti veriyorum diyen kişilerce kullanılmaktadır fakat biz 8 seneden beri sektörde hizmet veren, teknik alt yapısı ve Teknolojik donanıma sahip bir firmayız. Şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Türkiye deki en geniş Seo alt yapısına sahip olan firmamızın verdiği hizmet karşılığında ücretlendirme olabilecek en uygun seviyededir. Başlıkta belirttiğimiz gibi yapılan işlere baktığımızda şüphesiz en uygun fiyatları veriyoruz. Konuyla alakalı öğrenmek istediğiniz her türlü bilgi için firmamızı arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Uzman arkadaşlarımız size gerekli tüm yardımlarda bulunacaklardır. Bizler bu konunun ustalarıyız. Bizimle çalışırsanız İnternet’te var olursunuz.

Konumuz eğer Seo fiyatları ise piyasadan mantıksız ve değişken fiyatlar verip bol laf yapan ama ne yaptığından bile aslında haberi olmadan ve bu işi yaptığını iddia eden kişiler için bu uyarıda bulunmamız gerekiyor.

İnternet siteniz bu tip çalışmalardan bırakın fayda sağlamayı geri dönüşü mümkün olmayan bir kara deliğe düşmesi işten bile değil .. Sendbox ve BlackHat diye adlandırılan terimler, yanlış yöntemlerle direk Google ‘ı kandırma yöntemlerine girenlere verilen bir takım cezalandırma yollarından bazılarıdır. Arama motorlarında sitenizi yükselteceğiz diye garanti verenler olmadığında, olmadı kusura bakmayın para da istemiyoruz denilse dahi bu yaptırımlardan sıyrılmak maalesef mümkün değil. Artık bir kere sitenize hatalı çalışmalar yapılmış. Web siteniz bu tip cezalandırmalara girmesiyle beraber sitenizi en baştaki haline getirmeniz için aylarınızı bu konuları bilen bir uzman ile zaman ve para harcamak artık kaçınılmaz bir durum olacak.

En Uygun Seo Fiyatlarını Veriyoruz Aylık 833 TL 'den Başlayan Fiyatlarla

Onnline İnternet Teknolojileri 8 seneden beri sektörde hizmet veren ekip çalışmamız, teknik alt yapımız ve Teknolojik donanıma sahip bir firmayız. Şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Türkiye deki en geniş Seo alt yapısına sahip olan firmamızın verdiği hizmet karşılığında fiyatlandırmalar olabilecek en uygun seviyededir. Başlıkta belirttiğimiz gibi yapılan işlere baktığımızda şüphesiz en uygun fiyatları veriyoruz. Sayfamızı inceleyin ve konuyla alakalı öğrenmek istediğiniz her türlü bilgi için firmamızı arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Uzman arkadaşlarımız size gerekli tüm yardımlarda bulunacaklardır. Bizler bu konunun ustalarıyız başarılarımız hakkında bilgiler veriyoruz. Bizimle mutlaka tanışın. Bizimle çalışırsanız eticaret dünyasında İnternet’e açılan profesyonel bir kapınız olur.

SEO ÜCRETLERİ

Çalışmalarımızı belirli periyotlara yayarak yapıyor, %100 doğal bir popülerlik kazandırıyoruz.

Çalışmalarımızda kaliteli web sitelerini kullanıyoruz. Sitenize özel strateji belirleyerek özellikle backlink çalışmalarında zaman, link türü, link adedi v.b. konulara özen göstererek uygulamalarımız %100 güvenli kılıyoruz.

Haftalık olarak sizlere gönderdiğimiz raporlarda, Google sıralamalarınızı ve çalışmalara başladığımız tarihten itibaren sıralama geçmişinizi görebilirsiniz.

Sosyal medya, arama motoru optimizasyonunun olmazsa olmazıdır. Uygulamalarımızda sosyal medyaya ağırlıklı olarak yer vermekteyiz.

Google sıralamalarınızın yükselmesi için çok uçuk rakamlar ödemenize gerek yok. Daha iyi sıralama ve daha ekonomik rakamlara çalışmalarımızı yapıyoruz.

Çalışmalarımız devam ederken sıralamalarınızda ki farklılık dikkatinizi çekecek.

Seo fiyatı, kelime başı veya aylık olarak ve yapılan işe göre belirlenir. Örnek verilmesi gerekirse bir kaç gün zaman alacak iş ile, aylarca zaman alacak işin seo fiyatı aynı değildir. Bu nedenle her siteye göre farklı fiyat uygulanması söz konusudur.

SEO ÜCRETLERİ BELİRLEYİCİ FAKTÖRLERİ NELERDİR ?

Web sitesinin sektörü nedir ?

Sitenin yükselmesi gereken kelimeler kaç adettir ?

Kelimelerin rekabet oranları ne kadar yüksektir ?

Sitenin geçmişi nasıldır ?

Sitenin kodlaması ve yapısı nasıldır ?

Hedeflenen konuma ulaşmak için ne kadar zaman harcanacaktır ?

Hedefe ulaşmak için ek maliyet gerekir mi ? (hosting, domain, tasarım, kodlama vb)

Gerçek ve profesyonel SEO uzmanları tarafında oluşturalan piyasa fiyatlarının ortalaması nedir ?