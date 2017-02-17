Şeker Hastalığı Nedir?

Kanda gereğinden fazla şeker birikmesi sonucunda da vücut zarar görmekte, bütün hücreler zarar görmektedir.

Şeker Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Sürekli su içme isteği

Çok fazla idrara çıkmak

Halsizlik ve çabuk yorulma

İştah artışı

Ciltte kuruma

Oluşan yaraların geç iyileşmesi

Şeker hastalarının kanında fazla bulunan şekerin damar içerisinde dolaşması sonucunda kangren, felç, böbrek hastalıkları ya da kalp krizi gibi riskler taşıması nedeni ile tedavilerini aksatmamaları oldukça önemlidir. Bu nedenle, hastalık belirtilerinden şüphelenir şüphelenmez mutlaka doktora gidilmeli ve tedaviye başlanılmalıdır.

Şeker Hastalığına İyi Gelen Yiyecekler Nelerdir?

Şeker hastalığına iyi gelen yiyecekler aşağıda yer aldığı şekilde belirtilebilir;

Sarımsak kan şekerini düşürür ve tansiyonu dengeler

Fasulye kan şekerini dengede tutar

Tarçın kan şekerini düşürür ve insülin salınımını arttırır

Yer fıstığı kan şekerini düşürücü özelliğe sahiptir

Sütte bulunan yağ asitleri kan şekerini düşürmeye yardımcı olmaktadır

Şeker hastalığında doktorun belirtmiş olduğu tedavinin yanı sıra, bitkisel tedavi yöntemleri ile desteklemek mümkündür.

Örneğin tarçın kürü uygulamak, keten tohumu kaynatıp içmek, yer elması ve kuşburnu çayı tüketimi gibi bitkisel yöntemler ile rahatsızlığı aza indirgemek mümkün olacaktır. Şeker hastalığı 2 tip olarak görülmektedir.

Şu şekilde detaylandırmak mümkün olacaktır; Tip 1 Şeker Hastalığı; pankreasta insülin salgılayan beta hücreler hasar görür ya da insülin salınımını engelleyecek rahatsızlıkların ortaya çıkması tip 1 diyabet rahatsızlığının ortaya çıkmasına neden olur.

Kısa sürede ortaya çıkar ve bunun sonunda kandaki şeker miktarı artıp, kolesterol ortaya çıkar. Bu hastalığa sahip kişilerde zayıflama çok sık görülen durumlardandır. Tip 2 Şeker Hastalığı; bu hastalığa sahip olan kişilerin rahatsızlık nedeni insülin eksiliğinden ziyade insülinin etki göstermemesidir. İnsülinin bağlanma yerinde ya sorun vardır ya da bağlanma yeri sayısı azdır. Tip 1e oranla daha çok görülmekte ve genelde 40 yaş üzeri yetişkinlerde rastlanmaktadır ve erişkin tipi diyabet de denilmektedir. Bu rahatsızlığa sahip olan kişilerde genelde kilo sorunu yaşanmaktadır.

Şeker hastalığına genelde ailesinde rahatsızlığı bulunanlar, hareketsiz yaşantıya sahip kişiler, kanda yağ miktarı fazla olan ve kilo sorunu yaşayanlarda daha sık rastlandığı gözlemlenmektedir. Şeker hastalığından şüphelendikten sonra doktora başvurulmalı ve ardından gerekli testler gerçekleştirilmelidir.

Bunun için idrar ve kanda çeşitli testler gerçekleştirilir ve sonuçlarına göre tanı konulur. Bunun doğrultusunda da tedavi yöntemleri gerçekleştirilir. Bununla birlikte tıbbi olarak devam eden tedavinin yanı sıra, rahatsızlıklarına iyi gelen yiyecekler daha sık tüketilir ve gerekiyor ise diyet programı uygulanır.

Bazı hastaların uygulayacağı diyet ile birlikte şeker dengelerinin sağlandığı ve büyük oranda iyileşme gösterdiği gözlemlenmektedir. Bunun yanı sıra bitkisel tedavi yöntemleri ile destek sağlanması, hastalığı tamamen ortadan kaldırmasa da dengede kalmasını sağlamaktadır. Günlük hayatta bitkisel olarak alınan takviyelerin rahatsızlıklara olan faydası büyük oranda sağlandığı için, yiyecek ve içeceklere bu doğrultuda araştırıp yönelmek oldukça yararlı olacaktır.

Bütün bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda öncelikle ailesinde genetik olarak bu rahatsızlığa sahip kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri ve periyodik olarak doktor kontrolünden geçmeleri daha sağlıklı olacaktır.

Yiyecekler yanında, şeker hastalığına iyi gelen çaylar tüketerek düzenli doğal şekilde şeker seviyesini kontrol edebilirsiniz SağlıkFit.com da yayınlanan bilimsel bir yazıda https://www.saglikfit.com/sekere-iyi-gelen-caylar şekere iyi gelen çaylar detaylı şekilde sıralanmıştır.

Rahatsızlığa sahip olduktan sonra beslenme ve yaşam tarzı tamamen değişeceği için, sağlıklı devam ettirebilmelerinde gerekli olan beslenme şekli araştırılmalı ve bu doğrultuda yaşamlarına devam edilmelidir. Hem gerekli diyetlerin uygulanması, hem fayda sağlayacak besinlerin düzenli olarak tüketilmesi, hem de düzenli spor yapılması hastaların yaşamını çok büyük oranda kolaylaştıracaktır.