Şehir'den Türkiye'nin İlk Bisiklet Dostu Üniversitesi Kampüsü

İSTANBUL - Bilim ve Sanat Vakfı tarafından 2008’de kurulan ve Altunizade’deki 3 kampüsüyle 4800 öğrencisini dünya standartlarında kaliteli eğitimle buluşturan İstanbul Şehir Üniversitesi’nin tüm kampüslerini ve birimlerini bir araya toplayacağı “Dragos Kampüsü”nde yaşam başlıyor. Halen 7 fakülte, 3 enstitü ve 3 meslek yüksekokulu çatısı altında 21 lisans, 11 önlisans, tezli ve tezsiz seçenekleriyle 17 yüksek lisans programı ve 3 doktora programı ile faaliyetlerini sürdüren İstanbul Şehir Üniversitesi, ‘Gelecek ŞEHİR’de, Gelecek Dragos Kampüs’te’ sloganıyla, öğrencilerini 2017 – 2018 akademik yılında Türkiye’nin en büyük eğitim üslerinden biri olmaya aday Dragos Kampüsü’nde karşılayacak.

Kartal sahilinde, 410 dönümlük geniş ve yemyeşil bir arazi üzerinde konumlanan Dragos Kampüsü’nde, yepyeni sınıf ve laboratuvarlar, zengin bir kütüphane, yüksek kapasiteli yurtlar, spor tesisleri, farklı seçenekler sunan kafeterya ve restoranlar, alternatif sosyalleşme ve çalışma alanları bulunuyor.



Prof. Dr. Çelikcan: “Kampüs içerisinde yalnızca bisiklet kullanılacak”



Dragos Kampüsü’yle ŞEHİR’in Türkiye’nin en fazla yeşil alana sahip üniversitelerinden biri olacağını vurgulayan İstanbul Şehir Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Peyami Çelikcan, “Şehrin içinde yer almasına rağmen yaklaşık 40 futbol sahası büyüklüğündeki bu geniş kampüste meyve ağaçlarından fıstık çamlarına uzanan çok çeşitli ağaç türleri mevcut. Deniz kenarında yer alan kampüsümüzde, çam ağaçlarının kokusu yosun kokusuna karışıyor. Böylece en çok özlemini duyduğumuz doğal, temiz ve huzurlu ortama kavuşmuş olacağız. Bu ortamı korumak ve kampüsteki karbon salınımını minimuma indirmek amacıyla, Türkiye’de bir ilke imza atarak yerleşkenin tamamını bisiklet kullanımına uygun olarak inşa ettik. Kampüs içerisindeki tek ulaşım aracı bisiklet olacak. Böylece en çevreci ulaşım yolu olan bisiklet kullanımını hem öğrencilerimiz hem de akademik kadromuz nezdinde teşvik edeceğiz” dedi.

“Akademik olanaklarımız Dragos Kampüsü ile birlikte genişliyor”



Dragos Kampüsü’nde teknolojik olanaklarla donatılmış geniş ve ferah sınıflar ve konferans salonları olduğunu anlatan Çelikcan, “Dragos Kampüsü’ne taşınırken sadece mekanımız değil akademik olanaklarımız ve ekosistemimiz de genişliyor. Yeni dönemde açılacak ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarımızla akademik eğitim kalitemizi daha da yükseğe taşımayı hedefliyoruz. Yüksek donanımlı laboratuvarlarımız, araştırma/proje fonları, yurt dışı eğitim fırsatları, staj-iş imkanları ve 100’e yakın ülkeden üniversitemize gelen uluslararası öğrencilerimiz sayesinde başarımızın istikrarlı bir şekilde artacağına inanıyoruz. 1260 öğrenci kapasiteli yurt binalarımız, alternatif yeme- içme seçenekleri sunan tam donanımlı yemekhanemiz ve geniş çalışma alanlarına sahip kütüphanemiz sayesinde tüm ŞEHİR üyeleri, özellikle öğrencilerimiz, kampüs içinde en rahat şekilde yaşama ve çalışma imkanına kavuşacak. Dragos’la birlikte hem akademik hem sosyal alanda gücü artan İstanbul Şehir Üniversitesi, Türkiye’nin ve dünyanın en saygın ve başarılı üniversitelerinden biri olacak” dedi.