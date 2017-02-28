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Sedat Sönmez: Yaşam Ünitesi Sayesinde Madenciler Yaşama Bağlanıyor

Zor şartlar altında hizmet veren madencilerin güvenliklerini sağlamak ve her türlü tedbir için gerekli olan donanımın sağlanması konusunda da kolları sıvayan Sönmez Grup, ChemBio yaşam ünitesi sığnaklarının patent sahibi Chembio'nun distribütörlüğünü alarak bünyesine kattı.

Sedat Sönmez: Yaşam Ünitesi Sayesinde Madenciler Yaşama Bağlanıyor

Zor şartlar altında hizmet veren madencilerin güvenliklerini sağlamak ve her türlü tedbir için gerekli olan donanımın sağlanması konusunda da kolları sıvayan Sönmez Grup, ChemBio yaşam ünitesi sığnaklarının patent sahibi Chembio'nun distribütörlüğünü alarak bünyesine kattı.

28 Şubat 2017 Salı 17:45
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Sedat Sönmez: Yaşam Ünitesi Sayesinde Madenciler Yaşama Bağlanıyor

Böylelikle madencilik alanında Sönmez Group güvencesi altında ChemBio LifeShelter ürünlerini madenlere sokarak madencilerin yaşam ünitelerini sağlamaya başladı. Bu konuda bir açıklama yapan Sönmez Group CEO'su Sedat Sönmez, insan hayatı öncelikli hizmetlerinde güvenilir ve sağlam ürünleri müşterilerine ulaştırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

MADENCİYE HAYAT VEREN YAŞAM ÜNİTESİ;

Yerin yüzlerce kilometre altında hizmet veren madencilerin can güvenliğini sağlamak adına ChemBio LifeShelter ürünlerini Chembio'nun distribütörlüğünü alarak müşterileri ile buluşturmaya başlayan Sönmez Group Madencilik sektöründe de aranan bir marka haline geldi. Karbondioksit temizleme cihazı için MSHA'dan onay alabilen yegane sığınak imalatcısı olma özelliğini taşıyan ChemBio'nun distribtörlüğünü almanın bu alandaki en büyük yatırım olduğunu söyleyen Sönmez Group Ceo'su Sedat Sönmez, şişirilebilir sığınak alanlarının yanısıra, maden endüstrisinde büyük önem taşıyan ekipmanlar ile madenlerde yaşam şansını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

KAÇIŞ SIĞINAKLARI AYNI ZAMANDA KİRALANIYOR;

Olası bir kaza anı için üretime geçirilen kaçış sığınakları 34 kişiye 96 saate kadar solunabilir hava, gıda ve su temin ediyor. Dayanıklı, taşınabilir ve elektrik olmadan şişirilme özelliğine sahip olan kaçış sığınakları her madende bulunması gereken yaşam ünitelerinden biridir. Sönmez Grup güvencesi ile ülke genelinde bir çok madende bulunması zorunlu hale gelen kaçış sığınakları maden kazalarındaki ölüm sayılarını ortadan kaldırmayı hedefler. Bu ciddiyetle hareket eden Sönmez Grup bünyesindeki ChemBio LifeShelter bu sığınakları kiramala yoluna da gidiyor. 6 ayda bir şirket tarafından denetimlerinin kaçış sığınaklarının denetimleride sağlanıyor. Aynı zamanda ChemBio LifeShelter talim birim ünitesi ile olası kaza anında kaçış sığınağının nasıl kullanılacağına ilişkin tatbikat yapma imkanını da sunuyor.

Öte yandan Sönmez Grubun madenendüstrisine sunduğu bir diğer hizmette Modüler Kaçış sığınağıdır. Beş bölüm halinde madenin içine monte edilen kaçış sığınağı, maden havasına bağlı olması halinde uzun süre yetecek oksiyen sağlar. Aksi takdirde oksijeni 96 saat dayanan modüler kaçış sığınağında oksijen silindirleri ve levazım da hazır bulundurulur.

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Anahtar Kelimeler:
Sedat SönmezSönmez GroupChembio ShelterKaçış SığınaklarıYaşam ünitesiChemBio LifeShelter
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