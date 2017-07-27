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SculpSure ile yaza formda girin!

SculpSure tüm vücut ve ciltler üzerinde güvenle uygulanabilen dünyada ilk ve tel ameliyatsız lazer lipoliz uygulamasıdır.

SculpSure ile yaza formda girin!

SculpSure tüm vücut ve ciltler üzerinde güvenle uygulanabilen dünyada ilk ve tel ameliyatsız lazer lipoliz uygulamasıdır.

27 Temmuz 2017 Perşembe 08:01
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SculpSure ile yaza formda girin!

FDA onaylı olan bu sistem sayesinde vücut şekillendirme kolaylıkla gerçekleştirilerek, kişiler yaza her daim formda girebilmektedir.

SculpSure Nedir?

SculpSure ortalama 25 dakikalık bir sürede yapılmakta olan, güvenli ve konforlu bir işlemdir. 1060 nm dalga boyunun yağ dokuları tarafından yoğun emilimimi ile dermisteki minimal emilimin birleşmesi ile istenilen sonuçlar elde edilmektedir. Uygulamadan sonra parçalanmış yağ hücreleri vücudun doğal sistemi tarafından kolaylıkla atılabilmektedir.

Uygulama genellikle bölgesel incelme için tek bir seans yeterli olabilmektedir. Ancak aşırı yağ dokusu olan kişilerde 6.haftada 2. veya 3. seanslar önerilebilir.

Bölgesel İncelme alanında son dönemlerde en çok tercih edilen bir diğer yöntem ise Zeltiq teknolojisidir. Diyet, spor ve egzersizlere rağmen inatçı yağlarınızdan ve fazlalıklarınızdan kurtulamıyorsanız bölgesel incelme teknolojilerinden olan Zeltiq sizlere formda bir vücut vermeye her daim hazır!

Zeltiq nasıl çalışır?

Coolsculpting teknolojisi ile etkisini göstermekte olan Zeltiq; yağ hücrelerini dondurarak vücudu şekillendirmektedir. Uygulama esnasında fazla yağ dokusunun bulunduğu bölge vakumlu bir kapsülün içine çekilierek işlem başlar ve uygulama boyunca  da jel pedlerle korunan cilt herhangi bir zarar görmez. Kontrollü bir şekilde soğutulan yağ dokusu sayesinde hücre ölümü tetiklenir ve uygulama biter. İşlemin ardından uygulama yapılan bölgede oluşan hafif bir kızarıklık dışında herhangi bir yan etki yoktur.

Dr. Mustafa Karataş uzun senelerden beri hem ünlülerin hem de kliniğine yıllardır müdavim olan hastalarının güvenle medikal tüm uygulamalarını ekibi ile birlikte gerçekleştirmektedir. Medikal estetik alanında her zaman ilk tercih edilen ve aranılan isim olan Dr. Mustafa Karataş, güvenilir, kaliteli ve konforlu kliniği ve çalışanları ile her zaman bir numaradır.

Dr. Mustafa Karataş ve ekibinin gerçekleştirdiği tüm medikal estetik uygulamaları hakkında genel bilgilere www.drmustafakaratas.com internet sayfasından ulaşabilirken, dilerseniz kliniğimizi arayarak ilk randevunuzu oluşturabilir ve sizler için uygun olan tüm hizmetlerimiz hakkında hekimlerimizden birebir bilgi alabilirsiniz. Unutmayın ki güzellik sağlıklı bir görünüm için gereklidir!

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SculpSureBölgesel İncelmeDr. Mustafa KarataşMustafa Karataş
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