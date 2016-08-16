SAMSUN HABER SİTESİ AYRICALIKLARI

Ülkede ya da Dünya da yaşanan, basın, yayın ve iletişim araçlarıyla iletilen her türlü bilgiye haber denilmektedir. İnsanlar kendilerini ve ülkelerini ilgilendiren her bilgiye ulaşmak ister. Durum böyle olunca iletişim araçlarından yararlanmak kaçınılmazdır. Televizyon, radyo, gazete gibi yayın araçlarının dışında en kullanışlı iletişim aracı teknolojiyle hayatımıza yer eden internettir. İnternet ortamında pek çok haber sitesi bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi olan samsunhaber.com sitesi, siz okuyuculara en sade ve en yalın dili kullanarak doğru haberleri size ileten bir sitedir. İnternet ortamında bulunan pek çok haber sitesinin arasında farkını hissettiren bu site özellikle Samsun şehrinde olan olayları ileten bir sitedir. Bunun yanı sıra Türkiye’de ya da Dünya‘da olan önemli bilgileri güncel bir şekilde siz okuyuculara aktaran sitemiz, güvenilir olmasıyla dikkat çekmektedir.

Samsunhaber.Com Sitesinde Neler Bulabilirim?

Sitede her haber konusu ayrı kategorilere ayrılmıştır. Kategori olarak ayrılan samsun spor , özel haber, siyaset, ekonomi, sağlık, bilim ve teknoloji, dünya ve gündem başlıkları sizlerin bilgi sahibi olmak istediği kategoriyi seçerek daha kolay ulaşmanızı sağlamaktadır. Yalan haberlerin bile verildiği bazı sitelerin aksine doğru haberlerle karşınıza çıkan haber sitemiz, güncel bilgileri ana sayfada bulundurmaktadır. Bu şekilde güncel bilgilere ulaşımınız daha rahat ve kolay olmaktadır. Samsun spor haberlerinin yer aldığı sitemizde ayrıca süper lig tablosu da yer almaktadır. Bu sayede her takımın puan durumundan haberdar olmanız amaçlanmıştır. Samsun haberleri dahilinde siz okuyuculara geçmişte olan haberler de aktarılmaktadır. Bunun için oluşturulan arşiv bölümünde aramak istediğiniz zamanı arşiv butonundaki tarih bölümüne yazarak o güne ait haberlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca sitede yer alan videolar, galeriler ve yazarlar gibi pek çok bölüm bulunmaktadır. Buradan da özellikle ulaşmak istediğiniz video, resim ya da yazara ulaşmak bir tık kadar uzakta olacaktır. Sitemiz dahilinde seri ilanlar kısmından da yararlanabilirsiniz.

Çok okunanlar, çok yorumlananlar gibi ulaşmanızın ötesinde dikkatinizi çekecek kısımlara ayrılan bölümler memnuniyetinizi artıracak sebepler arasında yer almaktadır. Sitemize giriş yapıp bu ayrıntıları gördüğünüz an sitemizden vazgeçemeyecek ve sık kullanılanlar kısmına eklemek için bir saniye bile beklemeyeceksiniz.