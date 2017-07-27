Şampiyonların Gözü Dünyanın Zirvesinde

Kulübün ve aynı zamanda Türkiye milli takımının antrenörlüğünü üstlenen Şener Arslan AA muhabirine yaptığı açıklamada Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor kulübünün her şampiyonaya abone olduğunu söylerken 2003 yılından bu yana katıldıkları sayısız şampiyonada 16 madalya kazandıklarının altını çizdi.

Açıklamalarına şu şekilde devam eden Şener Arslan “Dünya şampiyonlarında bugüne değin kazandığımız toplam madalya sayısı 71. Bunu önümüzdeki şampiyonada 90’a çıkarmak istiyoruz. Bu yıl Bulgaristan’da düzenlenecek şampiyonaya 11 sporcu götüreceğiz. Bu sporculardan 3’ü bedensel engelli statüsünde. Şampiyonadan beklentimiz en azından 3 altın. Hedefimiz ise 6 altın madalya kazanmak. Bu doğrultuda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Milli bilek güreşi takımının beşte biri Eskişehirli sporculardan oluşuyor” dedi.

Önceden katıldığı müsabakalarda Avrupa ve dünya şampiyonluğu bulunan bedensel engelli sporcu Olcay Avşar 2-11 eylül tarihleri arasında Bulgaristan’da düzenlenecek şampiyonada ülkemizi temsil edeceğini belirtti.

Kariyerinde Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği başarısı bulunan kadın sporcumuz Nurhan Üstünkaya şampiyonada Türk kadınını en iyi şekilde tensil edip altın madalya kazanmak istediğinin altını çizdi.

Dünya şampiyonasına ilk kez bu yıl katılacak olan Elif Daldaban kariyerinde Türkiye şampiyonlukları bulunduğunun altını çizerken hedefinin ülkeyi en iyi şekilde temsil edip madalya kazanmak olduğunu dile getirdi. Siz de Tempobet sitesi üzerinden en yüksek oranlar ile bahis yapabilir yüksek kazançlar elde edebilirsiniz.