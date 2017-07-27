Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108509
ALTIN
143.235
DOLAR
3.5303
STERLİN
4.6390
EURO
4.1336
'Sicil affı' başvurusunda son gün
'Sicil affı' başvurusunda son gün
Yoldan kitap topladılar
Yoldan kitap topladılar
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sıcaklarla gelen hastalıklara dikkat
Sıcaklarla gelen hastalıklara dikkat
'Sosyal medyada fazla yer almak çocukları olumsuz etkiliyor'
'Sosyal medyada fazla yer almak...

Şampiyonların Gözü Dünyanın Zirvesinde

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de eylül ayında düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi şampiyonasına katılacak Türk kafilesinde yer alan 56 sporcu arasında yer alan Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor kulübüne kayıtlı 11 sporcu madalya kazanmak için mücadele edeceklerini aktardı.

Şampiyonların Gözü Dünyanın Zirvesinde

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de eylül ayında düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi şampiyonasına katılacak Türk kafilesinde yer alan 56 sporcu arasında yer alan Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor kulübüne kayıtlı 11 sporcu madalya kazanmak için mücadele edeceklerini aktardı.

27 Temmuz 2017 Perşembe 13:24
0 Okunma
Şampiyonların Gözü Dünyanın Zirvesinde

Kulübün ve aynı zamanda Türkiye milli takımının antrenörlüğünü üstlenen Şener Arslan AA muhabirine yaptığı açıklamada Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor kulübünün her şampiyonaya abone olduğunu söylerken 2003 yılından bu yana katıldıkları sayısız şampiyonada 16 madalya kazandıklarının altını çizdi.

Açıklamalarına şu şekilde devam eden Şener Arslan “Dünya şampiyonlarında bugüne değin kazandığımız toplam madalya sayısı 71. Bunu önümüzdeki şampiyonada 90’a çıkarmak istiyoruz. Bu yıl Bulgaristan’da düzenlenecek şampiyonaya 11 sporcu götüreceğiz. Bu sporculardan 3’ü bedensel engelli statüsünde. Şampiyonadan beklentimiz en azından 3 altın. Hedefimiz ise 6 altın madalya kazanmak. Bu doğrultuda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Milli bilek güreşi takımının beşte biri Eskişehirli sporculardan oluşuyor” dedi.

Önceden katıldığı müsabakalarda Avrupa ve dünya şampiyonluğu bulunan bedensel engelli sporcu Olcay Avşar 2-11 eylül tarihleri arasında Bulgaristan’da düzenlenecek şampiyonada ülkemizi temsil edeceğini belirtti.

Kariyerinde Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği başarısı bulunan kadın sporcumuz Nurhan Üstünkaya şampiyonada Türk kadınını en iyi şekilde tensil edip altın madalya kazanmak istediğinin altını çizdi.

Dünya şampiyonasına ilk kez bu yıl katılacak olan Elif Daldaban kariyerinde Türkiye şampiyonlukları bulunduğunun altını çizerken hedefinin ülkeyi en iyi şekilde temsil edip madalya kazanmak olduğunu dile getirdi. Siz de Tempobet sitesi üzerinden en yüksek oranlar ile bahis yapabilir yüksek kazançlar elde edebilirsiniz.

Kaynak: eniyicanlibahissiteleri.net

Anahtar Kelimeler:
Tempobet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şampiyonlar Ligi Yarı Final Maçları
Şampiyonlar Ligi Yarı Final Maçları
Milli Takımda Oynamak Gurur Verici
Milli Takımda Oynamak Gurur Verici
İnternet Alışverişlerinde En Güvenli Ödeme Dönemi Başlıyor
İnternet Alışverişlerinde En Güvenli Ödeme Dönemi Başlıyor
Meme Büyütme Ameliyatı Sonrası
Meme Büyütme Ameliyatı Sonrası
Baby Shower Partileri Nasıl Hazırlanır?
Baby Shower Partileri Nasıl Hazırlanır?
Sevr Antlaşması’nın Maddeleri
Sevr Antlaşması’nın Maddeleri
Apple’dan Yepyeni Bir Yenilik Daha
Apple’dan Yepyeni Bir Yenilik Daha
SculpSure ile yaza formda girin!
SculpSure ile yaza formda girin!
Lazer epilasyon ile istenmeyen tüylere veda edin!
Lazer epilasyon ile istenmeyen tüylere veda edin!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ