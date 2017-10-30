Şampiyonlara Milyon Liralık Ödül

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Avrupa Şampiyonası finalinde Vodafone Park Stadı’nda İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Ampute Milli takımının başarısı herkesin desteğini görüyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu başkanı Arif Ümit Uztürk AA muhabirine verdiği demeçte gereken şartların oluşmaması nedeniyle devletin ödül yönetmeliğinden faydalanamayan milli sporcuları halkın ödüllendirdiğini dile getirdi.

Ampute milli takımı sporcularının iş adamları ve belediyelerce verilen ödülü sonuna kadar hak ettiğini belirten Uztürk “Bu çocuklar takım halinde şampiyon olmak için çok çaba gösterdi. Şampiyon olmaya inandılar ve bunu başardılar. Her başarının bir karşılığı olması gerekir. Şu andaki ödül yönetmeliği gereği bu sporcuları devlet ödüllendiremese de iş adamları ve belediyeler bu çocukların yanında yer aldı. Ağaoğlu şirketler grubu başkanı Ali Ağaoğlu sporcularımıza birer daire, Ankara Büyükşehir Belediyesi toplamda 3 milyon lira para ödülü, Gaziantep Şahinbey belediyesi 30’ar cumhuriyet altını ve iş adamı Galip Öztürk 500’er bin lira para ödülü verdi. Bu çocuklar elde ettikleri başarıyla bunu hak ettiler” dedi.

Uztürk şampiyona öncesi Ampute milli takımının başarıya inandığını, Türkiye Futbol Federasyonu’nun desteği sayesinde arzu edilen başarıya daha kolay ulaşıldığını belirtti. Gelecek yıl Meksika’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’na Avrupa şampiyonu unvanıyla gideceklerini kaydeden Uztürk takımın dünya şampiyonu olmak için elinden geleni yapacağına inandığını dile getirdi.