Şampiyonlar Ligi Yarı Final Maçları

Şampiyonlar Ligi’nde günümüzde 8 ayrı grupta toplam 32 takım mücadele eder. Organizasyon eleme turlarını geçen takımları saymazsak eylül ayının ikinci haftasında oynanan grup maçlarıyla başlar ve aralık ayının ilk haftası 4’erli gruplarda oynanan son maçlarla grup aşaması noktalanır.

Organizasyonun son 10 yılı düşünüldüğünde heyecan yarı final maçlarında en yüksek seviyeye ulaşır. Son yıllarda UEFA şampiyonlar liginde İspanyol takımlarının başarısı oldukça dikkat çekmektedir. Öyle ki 2014 yılından günümüze değin şampiyonlar ligi şampiyonluğunu hep İspanyol takımları kazanmıştır.

Ülkemizden Fenerbahçe ve Galatasaray takımları UEFA şampiyonlar ligi organizasyonunda çeyrek finale yükselme başarısı göstermiştir. Organizasyonun ismi Şampiyonlar Ligi olmadan önce temsilcimiz Galatasaray o dönemki ismiyle Avrupa Şampiyon kulüpler kupasında yarı final oynama başarısını göstermiştir.

Organizasyona UEFA sıralamasında ilk 3 sırada yer alan ülkelerden 4’er, 4 ile altıncı sıra arasında yer alan ülkelerden 3 ve 7 ile 15’inci sırada bulunan ülkelerin liglerindense 2’şer takım davet edilir.

Bu takımlar ülke şampiyonları ve bir alt kupa şampiyonunu bir kenara koyarsak oynanan 4 ön eleme turu sonrasında organizasyona grup safhasından iştirak etmeye hak kazanırlar.

Gruplarında ilk 2 sırayı elde eden takımlar bir üst tura yükselirken grubu 3. Sırada noktalayan takım UEFA Avrupa Ligi organizasyonuna katılmaya hak kazanır.

Grup mücadelesinin ardından ilk iki sırayı elde eden takımlar kura çekimi neticesinde eleme turu oynarlar. Bu müsabakalar şubat ayında başlar ve mart ortasında noktalanır. Eleme tur sonrasında 16 olan takım adedi 8’e iner ve çeyrek final oynamaya hak kazanan takımlar yine birbirleriyle kura sonucunda eşleşirler.

Çeyrek finalin ardından yarı final etabı gelir. Şampiyonlar ligi yarı finalinde son yıllarda en çok boy gösteren takımlar İspanyol takımları olmuştur. Real Madrid son iki şampiyonlar ligi sezonunun şampiyonu olarak bu organizasyonda en çok yarı final oynama başarısı gösteren kulüptür. Siz de bahis siteleri canlı listesinden birine üye olun, yüksek oranlar ile kazanmaya hemen başlayın.