Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108509
ALTIN
143.235
DOLAR
3.5303
STERLİN
4.6390
EURO
4.1336
'Sicil affı' başvurusunda son gün
'Sicil affı' başvurusunda son gün
Yoldan kitap topladılar
Yoldan kitap topladılar
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sıcaklarla gelen hastalıklara dikkat
Sıcaklarla gelen hastalıklara dikkat
'Sosyal medyada fazla yer almak çocukları olumsuz etkiliyor'
'Sosyal medyada fazla yer almak...

Şampiyonlar Ligi Yarı Final Maçları

Avrupa Futbol Federasyonu birliği UEFA tarafından her yıl bu federasyona bağlı ülkelerin en üst liglerinde şampiyon olan veya ilk birkaç sırayı elde eden takımların katılımıyla düzenlenen en prestijli futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi 1992’de ilk kez bu isimle düzenlenmiştir.

Şampiyonlar Ligi Yarı Final Maçları

Avrupa Futbol Federasyonu birliği UEFA tarafından her yıl bu federasyona bağlı ülkelerin en üst liglerinde şampiyon olan veya ilk birkaç sırayı elde eden takımların katılımıyla düzenlenen en prestijli futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi 1992’de ilk kez bu isimle düzenlenmiştir.

27 Temmuz 2017 Perşembe 13:13
3 Okunma
Şampiyonlar Ligi Yarı Final Maçları

Şampiyonlar Ligi’nde günümüzde 8 ayrı grupta toplam 32 takım mücadele eder. Organizasyon eleme turlarını geçen takımları saymazsak eylül ayının ikinci haftasında oynanan grup maçlarıyla başlar ve aralık ayının ilk haftası 4’erli gruplarda oynanan son maçlarla grup aşaması noktalanır.

Organizasyonun son 10 yılı düşünüldüğünde heyecan yarı final maçlarında en yüksek seviyeye ulaşır. Son yıllarda UEFA şampiyonlar liginde İspanyol takımlarının başarısı oldukça dikkat çekmektedir. Öyle ki 2014 yılından günümüze değin şampiyonlar ligi şampiyonluğunu hep İspanyol takımları kazanmıştır.

Ülkemizden Fenerbahçe ve Galatasaray takımları UEFA şampiyonlar ligi organizasyonunda çeyrek finale yükselme başarısı göstermiştir. Organizasyonun ismi Şampiyonlar Ligi olmadan önce temsilcimiz Galatasaray o dönemki ismiyle Avrupa Şampiyon kulüpler kupasında yarı final oynama başarısını göstermiştir.

Organizasyona UEFA sıralamasında ilk 3 sırada yer alan ülkelerden 4’er, 4 ile altıncı sıra arasında yer alan ülkelerden 3 ve 7 ile 15’inci sırada bulunan ülkelerin liglerindense 2’şer takım davet edilir.

Bu takımlar ülke şampiyonları ve bir alt kupa şampiyonunu bir kenara koyarsak oynanan 4 ön eleme turu sonrasında organizasyona grup safhasından iştirak etmeye hak kazanırlar.

Gruplarında ilk 2 sırayı elde eden takımlar bir üst tura yükselirken grubu 3. Sırada noktalayan takım UEFA Avrupa Ligi organizasyonuna katılmaya hak kazanır.

Grup mücadelesinin ardından ilk iki sırayı elde eden takımlar kura çekimi neticesinde eleme turu oynarlar. Bu müsabakalar şubat ayında başlar ve mart ortasında noktalanır. Eleme tur sonrasında 16 olan takım adedi 8’e iner ve çeyrek final oynamaya hak kazanan takımlar yine birbirleriyle kura sonucunda eşleşirler.

Çeyrek finalin ardından yarı final etabı gelir. Şampiyonlar ligi yarı finalinde son yıllarda en çok boy gösteren takımlar İspanyol takımları olmuştur. Real Madrid son iki şampiyonlar ligi sezonunun şampiyonu olarak bu organizasyonda en çok yarı final oynama başarısı gösteren kulüptür. Siz de bahis siteleri canlı listesinden birine üye olun, yüksek oranlar ile kazanmaya hemen başlayın.

Kaynak: bahisnerde.org

Son Güncelleme: 27.07.2017 13:28
Anahtar Kelimeler:
Bahis Siteleri Canlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şampiyonların Gözü Dünyanın Zirvesinde
Şampiyonların Gözü Dünyanın Zirvesinde
Milli Takımda Oynamak Gurur Verici
Milli Takımda Oynamak Gurur Verici
İnternet Alışverişlerinde En Güvenli Ödeme Dönemi Başlıyor
İnternet Alışverişlerinde En Güvenli Ödeme Dönemi Başlıyor
Meme Büyütme Ameliyatı Sonrası
Meme Büyütme Ameliyatı Sonrası
Baby Shower Partileri Nasıl Hazırlanır?
Baby Shower Partileri Nasıl Hazırlanır?
Sevr Antlaşması’nın Maddeleri
Sevr Antlaşması’nın Maddeleri
Apple’dan Yepyeni Bir Yenilik Daha
Apple’dan Yepyeni Bir Yenilik Daha
SculpSure ile yaza formda girin!
SculpSure ile yaza formda girin!
Lazer epilasyon ile istenmeyen tüylere veda edin!
Lazer epilasyon ile istenmeyen tüylere veda edin!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ