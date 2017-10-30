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Şampiyon Yenilgiyle Başladı

NBA’de yeni sezon bu sabaha karşı oynanan 2 maçla başladı. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Golden State Warriors kendi sahasında Houston Rockets’a 122-121 yenilmekten kurtulamadı.

Şampiyon Yenilgiyle Başladı

NBA’de yeni sezon bu sabaha karşı oynanan 2 maçla başladı. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Golden State Warriors kendi sahasında Houston Rockets’a 122-121 yenilmekten kurtulamadı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 17:24
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Şampiyon Yenilgiyle Başladı

Houston Rockets takımında 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği gecede Golden State Warriors karşısında galibiyetin mimarı olan isim kaydettiği 27 sayı 10 asist ve 6 ribauntla James Harden olurken kenardan gelerek 24 sayı üreten Eric Gordon ve takıma 20 sayı 6 ribauntluk katkı veren PJ Tucker gecenin önemli performanslarına imza attılar.

Golden State Warriors cephesindeyse Kevin Durant 20 sayı 7 asist, 5 ribaunt ve 4 blokla oynarken Stephan Curry’nin ürettiği 22 sayı 5 ribaunt, Draymond Green’in 9 sayı 13 asist 11 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Son topa kadar müthiş mücadeleye sahne olan karşılaşmada skor 122-121 Houston Rockets lehineyken son saniyede Kevin Durant’ın kullandığı 2 sayılık atış basket olmasına rağmen top elinden çıkmadan önce sürenin dolduğu gerekçesiyle basket iptal edildi.

NBA’de gecenin diğer maçında doğu konferansının iki iddialı takımı Cleveland Cavaliers ile Boston Celtics Cleveland’da karşı karşıya geldi. Son 3 sezon Cleveland Cavaliers forması giydikten sonra yaz döneminden takımdan ayrılarak Boston Celtics takımına geçen Kyrie Irwing ile LeBron James’i karşı karşıya getiren mücadelede gülen taraf 102-99’luk skorla Cavaliers oldu.

Maçın ilk periyodunda bir pozisyonda sol ayak bileğini kıran Boston Celtics takımının yıldız oyuncusu Gordon Hayward hastaneye kaldırıldı.

Cleveland Cavaliers cephesinde takımın yıldız ismi LeBron James maçı 29 sayı 16 ribaunt ve 9 asistle tamamlarken Kevin Love 15 sayı 11 ribaunt ile double-double yaptı.

Boston Celtics takımda en skorer isim kaydettiği 25 sayıyla Jaylen Brown olurken Kyrie Irwing 22 sayı 10 asistlik katkı verdi.

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Kaynak: www.iddaabahistahmini.org

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