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Saç Dökülmesinde Bitkisel Tedavi Yöntemleri

Saç dökülmesinde bitkisel tedavi yöntemleri günümüzde oldukça popüler bir konudur.

Saç Dökülmesinde Bitkisel Tedavi Yöntemleri

Saç dökülmesinde bitkisel tedavi yöntemleri günümüzde oldukça popüler bir konudur.

30 Ocak 2017 Pazartesi 15:09
19 Okunma
Saç Dökülmesinde Bitkisel Tedavi Yöntemleri

Saç dökülmesi sorunu yaşayan kişiler de bu konu hakkında araştırma yapmaktadır. Saç dökülmesine bitkisel kür konusunda birçok yöntemi denemeniz mümkündür. Bu konuda şu kürleri uygulayabilirsiniz:

Bal Kürü

Her derde deva olduğu belirtilen bal, saç sağlığı konusunda da önemli bir yer tutmaktadır. Saç dökülmesine bitkisel kür denildiğinde akla gelen bal kürü sayesinde olumlu sonuç elde edebilirsiniz. Bu kür için 1 su bardağı süzme organik balın içerisine 1 kahve fincanı taze sıkılmış soğan suyu ve 1 tatlı kaşığı toz karabiberi ilave edin. Bu karışımı saç diplerinize yedirerek uygulayın ve 6 saat beklettikten sonra saçlarınızı ılık suyla yıkayın. Bu karışım saç dökülmesi sorununa önemli bir çözüm olacaktır. Saç dökülmesi konusunda detaylı bilgi için buraya tıklayın.

Lavanta Kürü

Saç dökülmesine bitkisel kür konusunda lavanta kürü önemli bir alternatiftir. 1 yemek kaşığı kadar lavantayı yaklaşık 600 ml kaynayan suya ilave edin. 5 dakika kısık ateşte tutarak demlenmeye bırakın. Demlenme işleminin ardından ılımasını bekleyerek süzün. Saçlarınız temizse bu lavanta suyuyla yıkayın ve yarım saat bekletin. Sonrasında şampuanlamadan sadece durulayın. Eğer saçlarınız kirliyse lavanta suyunu kullanmadan önce saçınızı şampuan ya da sabunla yıkayın. Bu uygulamayı haftada 1 ya da 2 kez uygulayabilirsiniz. Ayrıca saç dökülmesinin nedenleri hakkında buradaki makaleyi okuyun.

Zeytinyağı Kürü

Saç dökülmesi sorunu denildiğinde akıllara gelen zeytinyağını tek olarak kullanabileceğiniz gibi kür haline getirerek de kullanabilirsiniz. Bunun için 5 yemek kaşığı yumurta ile 2 yumurtayı karıştırın. Bu karışımı iyice çırptıktan sonra saçlarınıza yedirerek uygulayın. Sonrasında bir bone ile saçlarınızı kapatın ve 15 dakika bu şekilde bekleyin. Ardından saçınızı bol su kullanarak yıkayın. Bu kürü haftada 1 kez rahatlıkla uygulayabilir ve dökülme sorunuyla birlikte kepek sorununu da önleyebilirsiniz. Zeytinyağı saç uzatır mı detaylar için buraya bakınız.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 30.01.2017 15:41
Anahtar Kelimeler:
Saç Dökülmesinde Bitkisel Tedavi Yöntemleri
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