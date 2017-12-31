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Roma Seyahati İçin İpuçları

Roma, dünyada en fazla ziyaretçi çeken şehirlerden biridir. Antik kentleri, tarihi yapıları, müzeleri, sanat galerileri ve fazlası...

Roma Seyahati İçin İpuçları

Roma, dünyada en fazla ziyaretçi çeken şehirlerden biridir. Antik kentleri, tarihi yapıları, müzeleri, sanat galerileri ve fazlası...

31 Aralık 2017 Pazar 20:40
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Roma Seyahati İçin İpuçları
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Medeniyetleri ve tarihe yön veren birçok olaya tanıklık edişi Roma’nın önemini kat kat artırıyor. Eğer yakın zamanda Roma seyahati planlıyorsanız, aşağıdaki tavsiyelere göz atmalısınız.

Sanata doyun!

Roma kadar tarihi olan bir yerde, şaşırtıcı sanatsal ve mimari yapı bulmak için fazla dolaşmanız gerekmez. Roma çevresindeki kiliselerin çoğu ücretsiz görülebilen muhteşem sanat eserleri barındırıyor. Vatikan Müzeleri normalde pazar günleri 09:00 – 14:30 arasında ücretsiz giriş imkânı sunar. Özellikle Sistine Şapeli'ndeki Michelangelo'nun başyapıtına ücretsiz erişebilmek için kuyrukte bir süre beklemeye değer.

Popüler yerler için erken rezervasyon yapın

Uzun kuyruklarda beklememek için önceden online olarak bilet almaya gayret gösterin. Borghese Galerisi ve Vatikan Müzeleri gibi popüler mekanlara bilet alınabiliyor. Ayrıca şehir kartı satın alarak üç günlük metro geçişi ve Colosseum, Roma Forumu gibi yerlere sıra beklemeden girebilirsiniz.

Yanınızda su şişesi taşıyın.

Yaz aylarında seyahat edecekseniz acımasız bir güneşle karşılaşabilirsiniz. Suya sürekli para harcamak yerine taşınabilir bir şişe bulun ve şehrin birçok noktasındaki çeşmelerden (içilebilir) doldurun.

Konaklamanızı önceden ayarlayın

Roma’da popüler dönemlerde merkezi bir otel bulmak zor olabilir. Bunun için şehrin diğer popüler noktalarına yönelebilirsiniz. Ulaşım için elverişli bir yerde otel tavsiyesine veya şehrin ideal konaklama bölgeleriyle ilgili bilgilere ihtiyacınız varsa https://nerede-kalinir.com/roma/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Gerçek İtalyan lezzetlerini tadın

Roma’da turistler için birçok pizza ve dondurma satan yer var. Gerçek İtalyan lezzetini tatmak için gezginlerin tavsiyelerini okuyun. Tarihi restoranlarda muhteşem İtalyan pizzası yiyerek doğru bir tercih yapabilirsiniz. Keyifsiz bir yemek seyahatinize gölge düşürmesin.

Havaalanı transferi

Havaalanından otelinize erişmek için iki seçeneğiniz var: taksi ya da metro. Roma havaalanı şehir merkezinden 25 km uzaktadır ve bir taksi yolculuğu ücreti 50 eurodur. Dört kişi için ekonomik bir seçim, ancak daha az olunması durumunda metroyu tercih edin. Leonardo Express trenindeki 45 dakikalık yolculuk kişi başına 15 euro. Roma seyahati için gününüzü verimli geçirmek adına doğru planlama yapın. Aksi takdirde uzun kuyruklarda tüm gününüzü geçirebilirsiniz. Planlı bir seyahat daha verimli bir gezi vaat eder.

İtalya’daki diğer şehirlerin konaklama bilgileri için İtalya konaklama kategorisine göz atabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Roma SeyahatiRomaİtalya Konaklama Kategorisine
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