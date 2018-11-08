İnsanlar sigaraya bir özenti olarak başlarlar ve zamanla sigara nikotininin vücutta oluşturduğu bağımlılık hissinden sonra, bırakmak isteseler de bırakmakta zorlanırlar veya bırakamazlar. Sigara için kişiler, bir sağlık sorunu ile karşılaşmadıktan sonra bırakmayı denemezler. Birçok kişi yaşadığı sıkıntıları ve stresi azaltmak için sigara içtiğini beyan etmektedir. Sigara kullanımı insan sağlığında, tüm hastalıkların başlangıç sebebi olarak gösterilmektedir.

Sağlık alanında araştırmalar yapan uzmanlar, insanları sigaradan vazgeçirebilmek için bir dizi araştırmalar yapmışlardır. Yapılan araştırmalar sonucunda da, nikotin oranı ayarlanabilir ve kontrollü kullanım sağlanabileceği düşünülen elektronik sigara cihazları bulunmuştur. İnsan vücudu belirli dönemlerde nikotine ihtiyaç duyar ve insanlar sigara içmeye başlarlar. Bu nikotin ihtiyacını dengelemek ve zamanla azaltmak için, elektronik sigara cihazları ile nikotin oranı ayarlanmış likitlerin kullanılması sağlanmıştır. Dünya genelinde hızla yayılan elektronik sigara kullanımı için gerekli olan cihazların, Türkiye’de satışlarının yapılabilmesi için yetkilendirilmiş bir kuruluş ve kurum bulunmamaktadır. Tr elektronik sigara online satış sitesi olarak, tüm marka elektronik sigara satışlarını yapmaktayız. Son yılların en fazla satışı yapılan ve müşteriler tarafında büyük memnuniyet duyulan elektronik sigara modelleri arasında, revenger X cihazı, özel tasarım ve kullanımı ile ilk sırada yer almaktadır.

Vaporesso Markası

Elektronik sigara sektöründe en eski firmalardan birisi olan, vaporesso, Çin merkezli olarak 2006 yılında kurulmuş bir elektronik sigara üreticisidir. Elektronik sigara modellerinde ve yedek parça üretimlerinde, orijinal patentli üretimler yaparak, elektronik sigara cihazlarında kaliteyi yükseltmektedir.

Vaporesso markasının en iyi modellerinden biriside revenger X modelidir. En beğenilen model olan bu ürün, dokunmatik ekranlı özelliği ile piyasanın popüler ürünü olmuştur. Cihaz üzerinde iki adet, 18650 Pil yuvası, notch coil sistemi, 5 ml’lik likit tankı ve bu tankın üstten doldurulma özelliği bulunmaktadır. Beş farklı renk seçeneği ile sunulmakta ve müşteriler istedikleri rengi seçebilmektedir. İnsanlar tedavi amaçlı olarak kullandıkları elektronik sigaraların estetik görünümlerine ve kullanım özelliklerine de dikkat etmektedirler. Vaporesso markası, müşteri hassasiyetlerine ve kullanım kolaylıklarına göre sürekli yenilemeler yapmakta ve yeni modeller geliştirmektedir. Elektronik sigaraları, normal sigara gibi görmemek gerekmektedir. Normal sigaralarda nikotin vücuda direk olarak girmekte, elektronik sigaralarda ise, atomizer sistemi tarafından ayrıştırılarak ve buhar halinde içerisindeki zararlı maddeler alınarak verilmektedir.

Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

Dünyada insanların dikkat ettikleri ve dikkat etmesi gereken konular arasında, güvenlik ve sağlık alanları ilk sırada gelmektedir. Tedavi amaçlı kullanılan elektronik sigaralarda bu iki alan dikkat edilmesi gereken durumlar arasındadır. Öncelikle satın alınacak olan elektronik sigaranın orijinal olması, bilinen markalara ait olması önem taşımaktadır. Online alışveriş siteleri üzerinden satışı yapılan bu cihazların seçimi yapıldıktan sonra, alış işleminden önce, ürün garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi özelliklerini ve kullanımını gösteren belgelerin bulunup bulunmadığını sormalısınız. Orijinal olan tüm ürünlerde bu bilgiler eksiksiz olarak verilecektir. Orijinal olmayan ürünlerde, likit ayrıştırılması tam olarak yapılmayabilir ve elektronik sigara sağlık açısından bir fayda sağlayamayabilir.

Orijinal olmayan bataryalarda kısa süre içerisinde biterek, cihazı kullanmanızı engeller veya patlama gibi sorunlardan dolayı güvenlik sorununu ortaya çıkarır. Vaporesso firması tüm ürünlerini, yüksek kalite ile üretmekte ve revenger X gibi sağlam ve kaliteli modellerini müşterilerine sunmaktadır. Vaporesso firması, bu modelinde çift batarya özelliği bulundurmakta ve gün içerisinde insanların cihazı rahatlıkla kullanmasını sağlamaktadır. Ayrıca kullanıcılarına şık tasarımı ve farklı renk seçimleri, kolay kullanım özelliklerini sunmaktadır.

Elektronik Sigara Çeşitleri

Sağlık uzmanlarının araştırmaları sonucunda bulunan elektronik sigara kullanımı, kontrollü veya kontrolsüz olarak hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Tr elektronik sigara online satış sitesi olarak, en az yirmi farklı markaya ait tüm elektronik sigara modelleri ve bu modellere ait yedek parça satışlarını yapmaktayız. En bilinen elektronik sigara çeşitleri arasında, vaporesso, smok, joyetech, eleaf markaları ilk sıralarda yer almaktadır.

Elektronik sigaraların kullanımı, likit tank bölümüne konulan sıvılaştırılmış bitkisel nikotinin, tank bölümündeki coil parçaları tarafından emilerek, atomizer denilen, bataryadan aldığı enerji ile ısıtma işlemi yapan cihaz tarafından, nikotin ayrıştırılmakta ve kullanıcı tarafında ağzı ile çekildiğinde buhar olarak dışarıya çıkartılmaktadır. Buhar halinde çıkan nikotin içerisindeki zararlı maddeler ayrıştırılmış ve sadece vücudun nikotin uyarısını durdurmak için gerekli olan maddedir. Nikotin miktarları kullanım durumuna göre ayarlanabilmektedir.

Elektronik Sigara Revenger Seçimi

Elektronik sigara markası olan vaporesso firması sektörün en eski firmalarından birisi olarak, çeşitli modellerde elektronik sigara cihazları ve bu cihazlara ait tüm yedek parçaların orijinal olarak üretimlerini yapmaktadır.trelektroniksigara.net sitemizde, bu markaya ait tüm elektronik sigara modelleri ve parçalarının satışları yapılmaktadır. Yeni geliştirmiş olduğu modellerinde, led ekran özelliği ve dokunmatik ayar tuşlarına yer vermiştir. Ayrıca yeni modellerinde, üstten likit doldurma özelliği ile kullanımı kolaylaştırmıştır. Sitemizden vaporesso marka tüm elektronik sigara modellerini, yedek parçalarını, istediğiniz özellikle likit seçeneklerini sipariş verebilirsiniz.