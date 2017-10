Real Madrid’den Kane İçin 150 Milyon Pound

Konuyla ilgili olarak Şampiyonlar Ligi’de oynayacakları Tottenham maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında konuşan Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane “Bana Harry Kane yerine maçla ilgili sorular sorun” dedi.

Şampiyonlar Ligi’nde Tottenham ile karşılaşan Real Madrid’de teknik direktör Zinedine Zidane’ın maç öncesi düzenlediği basın toplantısında gündem İngiliz takımın yıldız ismi Harry Kane’ın eflatun beyazlılara transferiydi. Konuyla ilgili olarak kendisine sorulan soruya cevap olarak önceliklerinin bugünkü maç olduğunu söyleyen Zinedine Zidane golcü futbolcuyu beğendiğini basından saklamadı.

Harry Kane’in çok önemli bir futbolcu olduğunu kaydeden Real Madrid teknik patronu “Kane takımı için kilit role sahip bir oyuncu. Her şeyi iyi yapan dünya üzerindeki sayılı santraforlardan biri. Hemen her pozisyonda aklında kale var. Her daim gol atmayı kovalayan bir oyuncu. Hızıyla rakiplerine karşı büyük üstünlük kuruyor. Komple bir futbolcu ve gelişim süreci halen devam ediyor” yorumunda bulundu.

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane’ın Harry Kane hakkında söylediği övgü dolu sözler sonrası İngiliz basınında yıldız golcünün eflatun beyazlılara transferi hakkında iddialar yer aldı. İspanyol devi Real Madrid’in Harry Kane için Tottenham takımına 150 milyon teklif edeceği ileri sürülürken İngiliz ekibinin 2022 yılına kadar sözleşme uzattığı milli futbolcudan vazgeçmeye niyeti olmadığı belirtildi.