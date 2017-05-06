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Ramazan Ayı

Cami minareleri arasında ışıl ışıl yanan mahyalar, Ramazan davulcuları, top sesiyle açılan oruçlar… Ramazan’ın kendine has bir kültürü vardır ülkemizde.

Ramazan Ayı

Cami minareleri arasında ışıl ışıl yanan mahyalar, Ramazan davulcuları, top sesiyle açılan oruçlar… Ramazan’ın kendine has bir kültürü vardır ülkemizde.

06 Mayıs 2017 Cumartesi 23:18
28 Okunma
Ramazan Ayı

Bütün bunlar sadece Ramazan ayında olur ve biter. Bunların haricinde bir de heyecanla yapılan Ramazan alışverişi vardır. İftar ve sahurda tüketilecekler, evin ihtiyaçları tamamlanır. Siz de en ucuz ürün fırsatlarından yararlanabileceğiniz Cimri.com’dan Ramazan alışverişinizi uygun fiyatlarla tamamlayabilirsiniz.

Ramazan Alışverişinde Ne Alınır?

Ramazan alışveriş listesi oluştururken en başa hurma yazılır. Hurmayı zeytin ve peynir çeşitleri, sucuk, çay, yumurta gibi sahurluklar takip eder. Tavuk, et, kuru fasulye, salça, sıvıyağ, mercimek, pirinç, makarna, bulgur gibi iftarlık yemek malzemeleri ramazan alışveriş listesinin olmazsa olmazlarındandır. Yemek esnasında soğukluğuyla ferahlık verecek Cola, yemek sonrası midenin yatışmasına yardımcı olacak Türk kahvesi listede unutulmamalıdır. Yemek sonrası yenecek ve bayramda misafire ikram edilecek baklavalar için şeker, un, ceviz veya fıstık içi gibi malzemeler de listede yerini almalıdır. Ramazan’ın gülü güllaç ise kesinlikle baş sıralara yazılmalıdır.

Temel gıda malzemelerinin yanı sıra Ramazan, eskiyen fırınınızı değiştirmek için iyi bir sebeptir. Çünkü Ramazan’da börek, tatlı çeşitleri ve fırın yemekleri hep mini fırınlarda harika lezzetlerine kavuşur. Aynı zamanda yemekleri pişireceğiniz tencere çeşitlerini, ailecek içeceğiniz çay ve kahve için çay makineleri ile kahve makinelerini de listenize dâhil edebilirsiniz. Evde ızgara imkânı sağlayan elektrikli ızgaralar ve yemek sonrası tansiyonunuzu ölçmek için tansiyon aleti de aklınızın bir köşesinde bulunsun. Sıcak ve uzun günlerde oruç tutmayı bir nebze kolaylaştırmak için bir vantilatör veya klima edinebilirsiniz.

Ramazan Ayı Ne Zaman?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor herkes merak eder. Biz söyleyelim; 2017 yılı için Ramazan başlangıç tarihi 27 Mayıs Cumartesi günüdür. Yani 26 Mayıs Cuma gecesini cumartesi gecesine bağlayan zamanda ilk sahur yapılacak ve 27 Mayıs Cumartesi sabahına oruca niyet edilmiş olunacaktır. 27 Mayıs Cumartesi akşamı okunan akşam ezanı ile Ramazan’ın ilk orucu açılmış olacaktır. Ramazan’ın kendine has bir ibadeti olan Teravih namazına gitmek isteyenler için söyleyelim; ilk teravih 26 Mayıs Cuma akşamında kılınacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Alışveriş Listesi
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